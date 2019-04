“O I Festival de Música Antiga de Torres Vedras aparece como resposta de revitalização e valorização de todo o património histórico existente nos vários locais do concelho, aliando a música da época à beleza da arquitetura e à acústica desses mesmos espaços”, explica, no dossiê de imprensa, esta autarquia do distrito de Lisboa.

Em simultâneo, procura “divulgar um repertório bastante diverso, sacro e profano, dando a conhecer ao grande público compositores e obras da cultura europeia, desde a Idade Média até ao pré-classicismo”.

Com direção artística de Daniel Oliveira, o festival começa no sábado, na Igreja de Santa Susana, do Maxial, com um concerto de alaúde e flauta barrocos, por Vinicius Perez e Alexandre Andrade, acompanhados pelo grupo de música antiga Camerata Galante.

O concerto tem como pano de fundo os 300 anos da passagem do músico e compositor italiano Domenico Scarlatti por Lisboa, onde deixou marcas da “italianização da vida musical portuguesa de setecentos”.

Vão ser interpretadas obras de Scarlatti e Handel, escritas para flauta e alaúde barrocos, e de Luís Alvares Pinto.

O segundo concerto realiza-se a 11 de maio no salão nobre do Palácio de Runa e é dedicado às “Modinhas Luso-Brasileiras”, um tipo de canção do século XVIII acompanhada por instrumento, misturando características populares e eruditas, para voz ou vozes solistas, cravo, pianoforte, viola (guitarra), guitarra portuguesa ou ainda um pequeno ensemble de câmara.