“O coreógrafo tira partido das tonalidades, do ritmo e da poesia desta obra. Acompanhando a música, a dança centra-se no ´pas-de-deux´, e revela a extraordinária elasticidade desta forma”, segundo a sinopse da programação.

A cenografia e figurinos são de Keso Dekker, o desenho de luz de Joop Caboort.

“In the Future” foi coreografado originalmente para o Ballet Scapino de Roterdão, na Holanda, em 1986, e é descrita como uma “peça enérgica, divertida e surpreendente, criada para doze bailarinos”.

A música é de David Byrne e os figurinos de Keso Dekker.

“Foi graças a peças como ‘In the Future’ — em que se evidencia a simplicidade e a estrutura clara do seu trabalho — que Hans van Manen ficou conhecido como o ´Mondrian da dança´”, recorda a CNB.

O desenho de luz é de Joop Caboort, a cenografia e figurinos de Keso Dekker.

O programa estreia a 09 de outubro no espetáculo para o Ensaio Geral Solidário, com interpretação dos bailarinos da CNB que também produz, em parceria institucional com a Embaixada dos Países Baixos.

A Associação Corações Com Coroa é uma das instituições beneficiárias desta iniciativa.

O espetáculo será apresentado no Teatro Camões ainda nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, no Porto, no Teatro Rivoli, a 09 e 10 de janeiro, e no Théâtre de Liège, na Bélgica, a 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2020.