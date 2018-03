“Djon África”, de Filipa Reis e João Miller Guerra, “A Fábrica de Nada”, de Pedro Pinho, “Coelho Mau”, de Carlos Conceição, e “Milla”, de Valérie Massadian, fazem parte da programação da 47.ª edição do "Novos Realizadores/Novos Filmes", divulgada pela organização.

O festival, decorre no Lincoln Center e no Museu de Arte Moderna (MoMA), “celebra realizadores que representam o presente e antecipam o futuro do cinema”, e exibe este ano 25 longas e dez curtas-metragens, de 29 países dos cinco continentes.

“Djon África”, primeira longa-metragem de ficção de Filipa Reis e João Miller Guerra, estreou-se em janeiro no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, na Holanda.

Filipa Reis e João Miller Guerra voltaram à história de Miguel Moreira, jovem português descendente de imigrantes cabo-verdianos, que já tinha sido aflorada no documentário "Li Ké Terra", e filmaram uma ficção rodada entre o Casal da Boba, na Amadora, e Cabo Verde.

No filme, Djon África, a personagem que se pode confundir com a vida real de Miguel Moreira, viaja para Cabo Verde em busca das raízes familiares e do pai, que não conheceu.