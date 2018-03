Num comunicado hoje divulgado, a Associação Portuguesa de Realizadores (APR) revela ter recebido “um convite da ACID — Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, que programa uma das secções paralelas do festival de Cannes, para realizar, durante a edição de 2018 do festival, o programa especial ACID TRIP 2 # Portugal, que consistirá na projeção de três longas-metragens portuguesas, organização de uma mesa redonda sobre cinema português e participação na festa da ACID”.

A 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorre de 08 a 19 de maio, e as exibições das longas-metragens portuguesas “terão lugar no primeiro fim de semana do festival, de 11 a 13 de maio”.

“Essa nova janela de programação dentro da secção da ACID em Cannes foi inaugurada no ano passado, quando a nossa congénere Bande à Part foi representar a Sérvia. O evento deste ano dará visibilidade à diversidade do cinema português”, refere a APR, no comunicado hoje divulgado.

“Colo”, de Teresa Villaverde, é um filme de ficção, apresentado no ano passado, em competição, no Festival de Cinema de Berlim.

O filme, que se estreou este mês nas salas portuguesas, reflete, ainda que indiretamente, os efeitos e os estilhaços da crise económica numa família de classe média, interpretada por João Pedro Vaz e Beatriz Batarda.

“Terra Franca” é a primeira longa-metragem de Leonor Teles, responsável pelas curtas-metragens “Balada de um batráquio” (2016), vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e “Rhoma Acans” (2012).

O documentário, que se estreou no Festival Internacional do Documentário Cinéma du Réel, a decorrer até domingo em Paris, centra-se em Albertino Lobo, um pescador que vive à beira do rio Tejo, cujo retrato foi filmado por Leonor Teles ao longo das quatro estações do ano.