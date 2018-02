Há já algum tempo que o rock e o hip-hop, e em especial os fãs de um e de outro, andam de costas voltadas. Mas nem sempre foi assim. Relembremos os primeiros anos do hip-hop enquanto género musical: os Blondie, grupo de punks que descobriu o glamour da new wave e o hedonismo do disco, conheceram um dia o grafitter Fab Five Freddy e, através dele, as festas hip-hop e as novas linguagens do Bronx – o que acabou por desembocar em “Rapture”, a primeira canção onde se ouve rap a chegar ao número um da tabela de vendas dos Estados Unidos. Os Clash, punks até ao tutano, andaram em digressão por esse mesmo país no início dos anos 80, e levaram consigo os Furious Five de Grandmaster Flash – e inspiraram-se no hip-hop para criar “The Magnificent Seven”. Os Beastie Boys nasceram no punk hardcore, mas virar-se-iam para o hip-hop pouco depois. E nem as grandes estrelas rock ficaram indiferentes à “cena”: os Aerosmith acabariam a colaborar com os Run-D.M.C. para uma nova versão de “Walk This Way”.

Eram outros tempos, em que parecia possível fazer tudo, juntar o que quer que fosse numa caldeirada multicultural, multiétnica e multisonora. Eram tempos pós-punk, a energia deste último aliada à inventividade, ao sem-receio da criação. Eram tempos em que ninguém discutia se algo que leva “rock” no nome pode albergar em si artistas de hip-hop, em que o rap e o sampling eram apenas uma outra forma de olhar para o rock n' roll – que, mais que um género estanque e resumido a guitarra-baixo-bateria, é um estado de espírito absoluto. O hip-hop mudou o mundo, mas também foi o mundo – elétrico, juvenil – que criou o hip-hop. E foram esses dois lados, de uma só moeda, que ajudaram a criar Tricky.

créditos: Tricky Facebook

Nascido no bairro de Knowle West, no sul de Bristol (Inglaterra), Tricky teve a sorte de se deparar, em tenra idade, com o punk e o hip-hop justamente quando estes estavam a aparecer. Criado pela avó – a mãe morreu quando ele tinha 4 anos, o pai sempre foi ausente –, a sua infância não teve, no entanto, qualquer espécie de “sorte”; quem nasce num bairro problemático acaba muitas vezes engolido por uma vida de crime, e Tricky, nome de baptismo Adrian Nicholas Matthews Thaws, não foi uma nobre excepção. Aos 17 anos, acabou na prisão após comprar notas falsas de 50 libras a um amigo que se revelou também ele falso, já que contou o caso à polícia. O músico abordaria este momento menos positivo de forma mordaz, anos mais tarde: «o meu tempo na prisão foi muito bom. Nunca mais lá voltarei».

Não voltou, felizmente. Porque, se o tivesse feito, provavelmente hoje não falaríamos de álbuns como "Maxinquaye" (1995) ou "Knowle West Boy"(2008). E, quem sabe, também não falaríamos dos Massive Attack, grupo que conheceu ainda nos seus primórdios e do qual fez parte durante alguns anos. A sua voz ecoa no magnífico "Blue Lines", álbum que deu a conhecer os Massive Attack ao mundo, editado em 1991. E também em "Protection", de 1994, onde se encontram duas das canções mais celebradas pelos fãs do grupo britânico: “Eurochild” e “Karmacoma”. Em 1995, estreou-se finalmente a solo e, desde então, criou um corpus de trabalho invejável, tal como a sua lista de colaborações: Chuck D, Björk (com quem teve um breve romance), Neneh Cherry, Beyoncé, PJ Harvey, Grace Jones, Yoko Ono e Red Hot Chili Peppers são só alguns exemplos.