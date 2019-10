Como tudo começou. Os Trivium e Toy conheceram-se pela primeira vez depois do vocalista e guitarrista dos Trivium, Matt Heafy, ter decidido partilhar um cover do tema “Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)” no seu canal na Twitch, em 2018.

O momento no VOA. Um ano depois, Toy acabou por se juntar aos Trivium em pleno palco da edição deste ano do festival, na Altice Arena, para em conjunto interpretarem o tema “Until The World Goes Cold”, entre outros momentos que tornaram a noite mítica.

Agora, juntos, gravam uma nova versão do êxito de Toy, “Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)”.

O novo tema teve a sua estreia mundial na noite desta terça-feira, no programa Alta Tensão, da Antena 3, onde o radialista António Freitas conversou com vocalista dos Trivium, Matt Heafy, e o próprio Toy.

O tema já está disponível para audição.