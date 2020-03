Era para acontecer ao vivo, no fim-de-semana passado, mas perante a situação excecional provocada pela pandemia de Covid-19, o Ciclo de Concertos de Coimbra, promovido pela Associação CulturXis, acontece online.

Até ao dia 29 de março, através das redes sociais Facebook e Instagram, às 21:00 durante a semana e pelas 18:00 aos fins de semana, vai ser possível assistir a vários concertos de música clássica.

A estreia aconteceu no passado domingo, por Adriano Jordão. Na segunda-feira, o ator António Capelo deu um recital com a leitura de vários poemas de Miguel Torga, numa homenagem pelos 25 anos da morte do escritor.

Esta noite de terça-feira a atuação está a cargo de Bárbara Serrano e Luís Arede.

Veja aqui a programação completa do ciclo de concertos:

25/3 (quarta-feira): Recital da pianista Maja Stojanovska

26/3 (quinta-feira): Peças ao piano, com Luís Duarte

27/3 (sexta-feira): Guitarra clássica, com Titus Isfan

28/3 (sábado): Piano a quatro mãos, com António Silva e Tiago Nunes

29/3 (domingo): Peças ao piano, com Vasco Dantas Rocha