Um gato bebé resgatado fotografado enquanto se preparava para atacar o seu irmão sem este saber foi anunciado, esta sexta-feira, como o vencedor do concurso que é feito pelos mesmos criadores do prémio Comedy Wildlife Photo Awards, que mostram imagens humorísticas da vida selvagem. Neste concurso, o objetivo é mais capturar animais domésticos apanhados em poses cómicas.

Os nomeados já tinham sido conhecidos no mês passado, com as 25 fotografias finalistas disponibilizadas na página da organização, captadas por fotógrafos de todo o mundo. Agora, sabe-se quem são os vencedores.

A foto vencedora que se pode ver acima dos gatinhos Max e Alex foi tirada pelo fotógrafo profissional de vida selvagem Michel Zoghzoghi e é intitulada: "Uma experiência de mudança de vida". Além de ter vencido a competição geral, Michel venceu também a categoria de melhor gato.

Outros vencedores incluem Boudicca, na categoria 'Outras Criaturas', uma doninha na sua primeira caminhada ao ar livre, que foi capturada por Darya Zelentsova, que é originalmente de Kiev, na Ucrânia.

Darya Zelentsova: "The First Outdoor Walk" créditos: DR

Na categoria de cães, o vencedor foi Chris Porsz, ao apresentar um exemplo único de um cão guarda-redes num parque em Nova Iorque. O salto terá sido tão grande que levou uma pessoa a levar as mãos à cabeça.

Chris Porsz: "Barking" créditos: DR

Existe também a categoria 'Animais que se parecem com os donos', onde ganhou Klaus-Peter Selzer com “The Three Greys”.

Klaus-Peter Selzer: "The Three Greys" créditos: DR

Na categoria 'Junior' ganhou a brasileira Monyque Macedo Dos Santos, com ‘Is it a seal or is it a dog?’.

Monyque Macedo Dos Santos: "Is it a seal or is it a dog?" créditos: DR

Em vídeo foi ainda vencedora Emma Hay, com um vídeo com os seus dois cães Pointers.

Os vencedores estão de parabéns, mas todos os 25 nomeados merecem atenção e por isso podem ser revistos aqui: