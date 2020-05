Já está a sentir a brisa do fim de semana ou o cansaço ainda só o está fazer ansiar pelo final do dia? Seja qual for a resposta, para começar da melhor forma, iniciamos a agenda desta quinta-feira com uma doce sugestão.

Para celebrar o Dia Mundial da Pastelaria e o Dia Mundial da Internet, que se celebra no dia 17 de maio, o Chef Panda — uma plataforma de vendas — irá ter disponível aqueles que são considerados um dos seus “best-sellers”, os seus ovos recheados.

Grandes, pequenos, individuais ou em packs, estes ovos de chocolate podem ter diversos recheios, que vão do Ferrero Rocher, ao Kinder, sem esquecer o Oreo ou o Twix.

As entregas ao domicílio estão disponíveis entre hoje e domingo (17 de maio), no entanto, as reservas têm de ser feitas até às 12h00 do dia 15 (sexta-feira).

Se está indeciso sobre qual sabor escolher, veja todas as opções disponíveis aqui.

Embora pudesse bastar esta sugestão para se levar o dia com outro espírito, ainda há outras para espreitar.

Jantar de inauguração da Kitch

A que horas: 22h00

Onde: Na sua casa e no instagram da Kitch

Nota: Sim, leu bem. Este jantar de inauguração vai acontecer em sua casa. Explicando melhor, a Kitch chegou na semana passada à Lisboa e vai fazer um jantar de inauguração, mas com o devido distanciamento social. Ou seja, levando o jantar ao domicílio. Só necessita de ir ao site da marca, escolher o menu que desejar dos restaurantes Kitch, encomendar e juntar-se ao direto do Instagram da Ktich, onde Luís Severo e Benjamim estarão a tratar da música ambiente. As inscrições a partir do site já estão esgotadas, mas continuam disponíveis na app Uber Eats. Saiba mais aqui.

Concertos

JAZZ’me com Maria João Matos

A que horas: 21h30

Onde: Na página de Facebook “Cine Incrível - Alma Danada”

Nota: Com o apoio das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, a associação criativa, Alma Danada, está a transmitir no seu Facebook concertos de jazz em direto. E a sessão de hoje conta com Maria João Matos. Não se preocupe, porque caso tenha vontade de assistir a outro, pode fazê-lo amanhã, dado que haverá mais um concerto, desta vez com Nuno Tavares, às 22h30.

Cinema

Visualização de “66 cinemas” com sessão de conversa com Phillipp Hartmann

A que horas: 22h00

Onde: Os detalhes são dados mediante inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: Esta é a segunda sessão do ciclo de cinema “Pensar para Pensar”, promovido pelo Café com Filmes, onde o objetivo é analisar a importância do cinema nas nossas vidas. Depois da visualização do documentário alemão, “66 cinemas”, seguir-se-á uma conversa entre o seu realizador, Philipp Hasrtmann, Rui Pereira, da associação Zero em Comportamento e Vítor Ribeiro, do Cineclube de Joane. Se não quer perder esta conversa, não se esqueça de fazer a sua inscrição.

___

Estreia do filme “100% Camurça”

A que horas: Às que o leitor desejar

Onde: Nos videoclubes das televisões e plataformas VOD (Filmin, Meo , Nos, Nowo, Vodafone)

Nota: A partir de hoje estará disponível nos videoclubes das nossas televisões o filme “100% Camurça” realizado por Quentin Dupieux. Contando com a participação de Jean Dujardin e Adèle Haenel, esta comédia de terror pode ser o programa ideal para um serão diferente.

Teatro

Visualização da peça “Tuning”

A que horas: 21h00

Onde: No site do Teatro Municipal Joaquim Benite, que pode aceder aqui.

Nota: Encenado por Joaquim Benite, “Tuning” fala sobre dois jovens que percebem rapidamente que a ascensão social é meramente ilusão. Contanto com a interpretação de Paulo Guerreiro, Pedro Walter, Teresa Mónica, João Farraia e Rui Dionísio, esta peça procura demonstrar outro tipo de realidades, onde o destino já está traçado e ao qual não é possível escapar. Ficou curioso? Então, não se esqueça: o espetáculo começa às 21h00.

Crianças

Nova temporada dos Concertos para Bebés em Casa

A que horas: A partir das 11h30

Onde: No novo site "Concertos para Bebés", que pode ser consultado aqui.

Nota: Se quer acompanhar a nova temporada mesmo desde início, às 11h30 o diretor artístico da Musicalmente, Paulo Lameiro, e alguns solistas farão um apresentação da nova temporada numa conferência de imprensa, que irá ser transmitida em direto no YouTube e Facebook dos Concertos para Bebés.

________

Teatro à Porta Fechada

A que horas: Às que o leitor desejar, os vídeos já estão disponíveis.

Onde: No site da associação cultural Byfurcação, que pode ser consultado aqui.

Nota: Como se fosse uma peça ao vivo, estes takes de peças para os mais pequenos são gravados uma única vez — portanto, todos aqueles lapsos seguidos de improviso estarão lá. Desde a "Bela Adormecida" e a "História da Carochinha", até à "Lebre e a Tartaruga", sem esquecer a "Sou uma Taça", Paulo Cintrão, a partir de casa e de acessórios improvisados, interpreta todas as personagens destas e outras histórias, sem deixar nenhuma para trás. Se quer um programa para miúdos e graúdos, esta pode ser uma opção em ter em conta. Espreite no site da associação quais são as histórias que estão disponíveis.