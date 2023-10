"A Casa do Comum quer ser um lugar-refúgio dedicado a todas as atividades humanas que são feitas em comum. Numa cidade em hipertrofia acelerada, sujeita a várias pressões urbanísticas, turísticas, económicas, sociais, algumas das coisas mais banais do mundo estão em vias de extinção, ameaçadas por um modo de vida em crescente atomização e isolamento", é referido em comunicado enviado às redações.

Assim, o número 285 da Rua da Rosa, no Bairro Alto, vai passar a ser "um espaço que convida à escuta, à leitura, a simplesmente conversar, ver cinema numa sala escura, ouvir música ao vivo, cantar, beber junto e comer petiscos à volta de uma mesa corrida".

Aa inauguração acontece já esta terça-feira, dia 31, às 22h00, e a Festa de Abertura acontece entre os dias 1 e 5 de novembro, com "um conjunto de actividades — lançamentos de livros, concertos, debates, projecção de filmes, DJ's — que será uma montra da pluralidade de olhares, de pessoas e de gostos que se pretende acolher nesta casa".

"A CCBA foi o último projecto do livreiro Zé Pinho (fundador das livrarias Ler Devagar, do festival FOLIO, de Óbidos Vila Literária e director artístico do Festival 5L), inspirado pelo sonho de poder voltar ao Bairro Alto, o seu bairro de adoção, onde nasceu a primeira Ler Devagar, a apenas 30 metros de distância", é explicado.

Devido à proximidade, "a Casa do Comum terá uma Livraria de referência, capaz de recuperar o espírito de encontro da Ler Devagar original". Por sua vez, "no segundo piso haverá uma pequena Sala de Cinema, onde poderão acontecer também concertos intimistas". Além disso, "albergará um Museu da Preguiça, residência de três bibliotecas doadas por amigos, para serem descobertas na horizontal, nas várias camas e redes espalhadas pelo espaço. E, por fim, terá um amplo Bar no piso térreo, dentro de uma livraria alfarrabista".

Além de todas estas coisas, este projeto "quer ser também uma Casa para aqueles que vêem os seus espaços de afetos extinguir-se, um sítio que esteja aberto a artistas que procuram lugar para a experimentação, um espaço de discussões e ideias, que assume o caráter político de ser ao mesmo tempo lugar de criação, de preguiça, de encontro e de celebração".

Prevê-se que haja atividade regular na livraria de quarta a domingo, das 12h00 às 22h00, e no que diz respeito à Livraria Alfarrabista & Bar de quarta a domingo, das 17h00 às 02h00 (ao domingo fecha às 22h00).