Nos prémios Personalidade, o presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes há quase 20 anos, Manuel Pinheiro, venceu a categoria Personalidade do Ano 2019 no Vinho.

"António Alves, português emigrado no Brasil desde a década de 40 do século passado, responsável pela cadeia de restaurantes Rancho", levou o prémio Personalidade do Ano 2019 no Brasil.

A Revista de Vinhos distinguiu com o Prémio Homenagem a ex-presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana durante 13 anos, Clara Roque do Vale, sustentando que foi uma "impulsionadora do Alentejo enquanto região muito significativa na produção de vinhos".

O mesmo prémio foi atribuído também à britânica Jancis Robinson, jornalista, crítica de vinhos, autora de publicações de referência sobre vinho e conselheira da Casa Real, e a Leonor Freitas, "a líder da Casa Ermelinda Freitas, que transformou o projeto familiar numa das mais importantes empresas produtoras da Península de Setúbal", hoje também presente nas regiões dos Vinhos Verdes e do Douro.

O restaurante Egoísta, do Casino da Póvoa de Varzim, chefiado por Hermínio Costa, é o Restaurante Gastronómico do Ano, em Matosinhos está o Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos, Os Lusíadas, e Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos, em Passos de Silgueiros, em Viseu, que em 2019 alcançou também uma estrela Michelin, é o Chefe de Cozinha do Ano.

A cidade de Lisboa, "que fervilha com novos espaços de hotelaria e restauração para todos os gostos, combinando classicismo e novas tendências", segundo frisa a Revista de Vinhos, obteve o galardão Destino Gastronómico do Ano.