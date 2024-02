Da companhia Razões Pessoais e com encenação de Pedro Gil, 'Depois das Zebras' vai estar em Lisboa até dia 25 de fevereiro.

A peça conta ainda com interpretações de Carla Gomes, Cirila Bossuet, Cláudio de Castro, João Estima, Pedro Gil e Raquel Castro.

De acordo com a sinopse divulgada, o enredo acontece "em plena savana queniana", onde "um grupo de assaltantes, encapuzados com sacas listradas às cores, toma um resort de assalto. Cercados pela polícia, fazem todos reféns gerando uma poderosa união entre hóspedes e staff até ao dia da libertação".

Porém, "só depois dos assaltantes se irem embora é que a história se complica. É que há pessoas que querem que tudo volte a ser como era antes, enquanto umas trabalhavam as outras estavam de férias, e há as outras que teimam para que tudo continue como está, todas trabalham e todas estão de férias. Para apimentar a coisa, está hospedada no resort uma família portuguesa que, como se não bastasse, tem também os seus problemas", acrescentam.

Pedro Gil é já conhecido dos palcos com espetáculos como Don Juan Esfaqueado na Avenida da Liberdade ou Inesquecível Professor.

Os bilhetes custam entre os 12 e os 15 euros e podem ser adquiridos aqui. No dia 25 fevereiro, domingo, às 17h30 existirá uma sessão com Língua Gestual Portuguesa.