Quinta-feira, dia 22 de abril

Estreias

“ Now - Já! ” : Este documentário de Jim Rakete retrata "a furiosa geração de jovens ativistas ambientais que apela aos adultos por sensatez e faz de 2019 o ano do seu movimento", pode ler-se na sinopse. A razão? "O futuro está sob ameaça do aquecimento global". Ao longo de 1h14 minutos, Rakete fala com alguns destes ativistas sobre o que os motiva. O documentário conta ainda com a participação de figuras públicas, como a lenda do rock Patti Smith e o cineasta Wim Wenders. Para ver nos cinemas a partir de hoje.

: Este documentário de Jim Rakete retrata "a furiosa geração de jovens ativistas ambientais que apela aos adultos por sensatez e faz de 2019 o ano do seu movimento", pode ler-se na sinopse. A razão? "O futuro está sob ameaça do aquecimento global". Ao longo de 1h14 minutos, Rakete fala com alguns destes ativistas sobre o que os motiva. O documentário conta ainda com a participação de figuras públicas, como a lenda do rock Patti Smith e o cineasta Wim Wenders. Para ver nos cinemas a partir de hoje. “Passageiro Acidental”: Se prefere ficar por casa, o realizador Joe Penna traz à Netflix uma opção de thriller de ficção científica com a participação de Anna Kendrick, Toni Collette e Daniel Dae Kim. "Durante uma missão a Marte, um passageiro clandestino involuntário provoca danos graves aos sistemas de suporte de vida da nave. Com os recursos a esgotarem-se e confrontada com a possibilidade de um desfecho fatal, a tripulação é obrigada a tomar uma terrível decisão".

Festival Política: Fronteiras

O Festival Política regressa ao Cinema São Jorge pelo 5º ano consecutivo. Durante quatro dias, as “Fronteiras” vão ser "debatidas através do teatro de André Murraças, da poesia de Valério Romão e José Anjos, do humor de Carlos Pereira, de cinema e outras propostas".

A programação deste ano é dedicada às “barreiras físicas, psicológicas e políticas, que se apresentam como entraves à inclusão das pessoas no território ou na comunidade”, refere a descrição do evento. São elas o fio condutor de cerca de 20 atividades gratuitas que vão de debates, a performances, sessões de cinema, espectáculos, conversas e workshops.

Também pode contar com o regresso da iniciativa Cara-a-Cara com Deputados, encontro entre cidadãos e deputados representantes dos partidos eleitos para a Assembleia da República que, devido à covid-19, se realiza via videoconferência.

Pode consultar o programa completo aqui.

Quando: Até 25 de abril

Onde: Cinema São Jorge, Lisboa

Estreia “Noite de Estreia”

“Noite de Estreia é um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo”, diz o programa. Parece confuso, mas a ideia explica-se facilmente: a peça passa-se nos camarins, bastidores e em todos os momentos antes de uma estreia. Ao mesmo tempo, é também sobre uma atriz em crise existencial e em luta com a personagem que interpreta e o mundo em que vive.

Esta é uma adaptação e direção de Martim Pedroso com participação de Dalila Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Bakker, Maria José Paschoal, Marta Félix e Sabri Lucas.

Quando: Até 6 de junho

Onde: Teatro da Trindade, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 8€ e os 18€

(Re)começa “20 20 Cultura para todos”

A Santa Casa Portugal ao Vivo traz de volta o “20 20 Cultura para todos”, uma iniciativa que tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal. O ciclo de concertos que começou em outubro do ano passado foi interrompido devido às medidas de segurança em vigor. Agora regressa com novas datas, mas o mesmo objetivo: ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data (não será necessário proceder à troca dos bilhetes).

Nesta quinta-feira poderá assistir ao concerto de Aurea a partir das 20h00 no Super Bock Arena. No dia seguinte, é a vez de Camané e Mário Laginha pisarem os palcos do evento em Lisboa. Já no Porto, o evento começa a partir do dia 23 de abril com Rui Veloso. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 28 de maio

Quanto: Bilhetes entre os 20€ e os 40€

créditos: RTP

Sexta-feira, 23 de abril

Saco de Pancada - Nuno Markl

Agora que estamos aos poucos a desconfinar, os eventos que tinham sido adiados voltam agora a receber datas. É o caso do espetáculo de stand-up “Saco de Pancada” do humorista, escritor, locutor de rádio, apresentador de televisão e argumentista Nuno Markl.

Nesta apresentação ao vivo, Markl conta "experiências pessoais, vividas na infância e adolescência e, mais tarde, já adulto, nas várias vertentes da sua profissão e mostra como vingar na vida apesar das adversidades. São histórias reais... que poderiam ter corrido mal mas que até correram bem", promete a sinopse do evento.

Quando: 23 de abril, às 20h30

Onde: Centro de Artes de Águeda, Aveiro

Quanto: Bilhetes a 10€

TEDx Universidade de Coimbra | Inquietação

A terceira edição do TEDx Universidade de Coimbra já tem data marcada. Terá várias sessões ao longo de dois dias sob tema “Inquietação”, organizadas pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra, em colaboração com estudantes das várias faculdades.

De acordo com o comunicado de imprensa, o objetivo é “criar uma experiência imersiva que permita aos participantes pôr em causa a sua visão do mundo e sentirem-se motivados para combater a inércia e o comodismo. A inspiração vem dos oradores, que apontam-nos caminhos possíveis a serem percorridos a partir de agora”.

O evento será realizado em formato exclusivamente online, com entrada gratuita e contando pela primeira vez com interpretação simultânea para Língua Gestual Portuguesa, de forma a promover uma maior acessibilidade.

Pode consultar o programa completo aqui.

Quando: Até 24 de abril

créditos: Bruno Simão

Sábado, 24 de abril

Os cinemas e outros lugares de encontro na Av. Almirante Reis

Neste sábado poderá assistir online à tertúlia “Os lugares de resistência ao Estado Novo”, com moderação de Aquilino Machado e a participação do editor João Soares, escritor e investigador Luís Vaz e investigador do Instituto de História Contemporânea/Museu do Aljube Resistência e Liberdade Francisco Bairrão Ruivo. Mais informações aqui.

Quando: 24 de abril, às 17h30

Mozart, Copland e Schubert – Orquestra Sinfónica Portuguesa

José Eduardo Gomes dirige o concerto de sábado, em que a trompa e o clarinete serão as estrelas em destaque. Os solistas, Paulo Guerreiro e Cândida Oliveira, da Orquestra Sinfónica Portuguesa asseguram os solos escritos por Mozart e Copland.

Quando: 24 de abril, às 11h00

Onde: Teatro Nacional de São Carlos

Quanto: Bilhetes a 11€

Domingo, 25 de abril

Óscares 2021

Durante a maior parte do ano de 2020, as salas de cinema estiveram fechadas um pouco por todo o mundo. Contudo, não é por isso que não continuaram a estrear filmes, alguns deles nomeados para a 93.ª edição dos Óscares.

São 23 as categorias que irão a concurso na cerimónia que irá decorrer a partir de diversos locais da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, de forma a garantir condições de distanciamento social entre os presentes. Inicialmente, o evento deveria acontecer a 28 de fevereiro, mas acabou por ser adiado por causa da pandemia.

A entrega dos Óscares terá transmissão na RTP1, a partir do cinema São Jorge, em Lisboa, por onde passarão diversos convidados e cinéfilos.

Segunda-feira, 26 de abril

Peça “Memórias de Uma Falsificadora”

Esta é uma peça adaptada a partir do livro de Margarida Tengarrinha Memórias (“Uma Falsificadora – A Luta na Clandestinidade pela Liberdade em Portugal”), que conta como a autora usou a sua habilidade de artista plástica e estudante de Belas Artes ao serviço da falsificação de documentos, garantindo o trabalho dos resistentes à ditadura de Salazar.

O ator e encenador Joaquim Horta parte para este espetáculo retratando o quotidiano no período entre 1948 a 1974.

Foi com o pintor José Dias Coelho, membro destacado do Partido Comunista Português, com quem Margarida Tengarrinha Memórias se casou, trocando a vida confortável de filha da burguesia pela vida difícil da clandestinidade.

A seguir ao 25 de Abril de 1974, foi deputada do PCP, eleita pelo Algarve. Em 2014, pelo seu percurso na área cultural e na defesa dos direitos das mulheres, tornou-se a primeira distinguida com o Prémio Maria Veleda.

Quando: Até 30 de abril

Onde: Museu do Aljube - Resistência e Liberdade

Quanto: Entrada gratuita

créditos: Teatro São Luiz

Terça-feira, 27 de abril

Estreia “Segunda-Feira: Atenção à Direita!”

No primeiro espetáculo do ciclo Sete Anos Sete Peças, Cláudia Dias propõe-se reconstituir um combate de boxe. De punhos cerrados, nesta peça uma coisa parece certa: os intérpretes Cláudia Dias e Jaime Neves vão “dar e levar na boca literal e metaforicamente”, diz o programa.

Aliado ao sentimento de opressão e ao esmurrarem-se com argumentos entre forças contrárias, mas igualmente discriminadas na sociedade, saem também “sentimento de solidariedade, entre pares, que se reforça no combate, quando se reconhecem como iguais”.

Quando: 27 de abril, às 19h00

Onde: Teatro São Luiz, Lisboa

Quanto: Bilhetes a 7€

créditos: Casa da Música (Porto)

Quarta-feira, 28 de abril

Solistas do Remix Ensemble Casa da Música

O ciclo de transmissões dedicadas a Philippe Manoury apresenta "uma obra que explora a interação da flauta com um sistema de síntese digital em tempo real, procurando fazer a máquina assemelhar-se ao ser humano: escuta, espera por um acontecimento, reage quando ele ocorre", pode ler-se na sinopse deste espetáculo . A obra, que data de 1987, "representou uma revolução na forma de conceber a composição com recurso a meios electrónicos, uma vez que a parte sintetizada é resultado não apenas da programação digital, mas principalmente da sua aplicação aos sons produzidos, em tempo real, pelo instrumento".

A transmissão será online, com Stephanie Wagner na flauta e Worten Digitópia na eletrónica.

Quando: 28 de abril, às 21h00