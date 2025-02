O vídeo tem mais de 469 mil gostos no Instagram e mostra a bailarina francesa a dançar na protuberância da proa do barco que tem como função romper a tensão da água e diminuir a resistência que o mar oferece ao avanço da embarcação.

Segundo a Forbes, Victoria Dauberville começou a partilhar vídeos de dança nas redes sociais em 2021, após deixar formalmente o mundo do balé profissional.

Mas porquê este momento de dança? "A Antártida representou uma redefinição — uma página em branco em todos os sentidos. Depois de anos inserida num mundo tão competitivo como o do desporto, senti a necessidade de reconectar-me com a criatividade pura e com a natureza", explicou ao site Bored Panda.

O namorado da bailarina também fez parte deste momento. "Comecei a tirar fotos e a fazer vídeos, e depois a Victoria atuou. Ficou claro que o contraste entre o movimento dela, o tutu e o ambiente dramático era mais do que aquilo que tínhamos imaginado", afirmou Mathieu Forget.

O maior desafio foi lidar com o clima e o movimento constante do navio. "Mas o momento mais especial foi ver tudo encaixar: os movimentos graciosos de Victoria contra o poder bruto do gelo e do mar. Foi surreal", disse.

Contudo, muitas foram as pessoas que questionaram se a performance partilhada nas redes sociais não era fruto de inteligência artificial. Para acabar com os rumores, o casal publicou um novo vídeo, com imagens de bastidores.