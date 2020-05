No dia em que se celebra o Dia Internacional do Enfermeiro e os 200 anos do nascimento de Florence Nightingale, a associação os Palhaços d'Opital vai lançar o filme "Uma Máscara à Portuguesa".

Na página de Facebook da mesma é referido que o vídeo conta com a colaboração de 80 atores/amigos. O lançamento será às 17h00 desta terça-feira, dia 12, no seu canal de YouTube — ou, melhor, na Opital TV. A intenção? Através de um hino/vídeo inspirado na música "Uma Casa Portuguesa" promover o uso da máscara.

A associação, fundada em 2013, "leva a arte, missão e trabalho do Doutor Palhaço" a Seniores e adultos (de áreas como a Oncológica ou Demência) em ambiente hospitalar. São cerca de 135 visitas por ano e mais de 1.500 horas a divertir e levar o sorriso a quem precisa.

Lembra-se do filme "Patch Adams" (1998)? Protagonizado por Robbin Williams, Patch Adams era um médico como poucos e que acreditava que uma boa dose de boa disposição e humor era o melhor medicamento ou tratamento. A equipa de Doutores de Palhaços d'Opital tem o mesmo espírito e princípio. E tem muito humor, alegria e afetos para dar.

Atualmente, a associação colabora em parceria com cinco hospitais: Hospital Pedro Hispano (Matosinhos), IPO de Coimbra, Centro Hospitalar Tondela Viseu, Centro Hospitalar Baixo Vouga (Aveiro) e Hospital Distrital da Figueira da Foz. No entanto, como os tempos são de pandemia e no âmbito das medidas adotadas pela Direção-Geral de Saúde, a Palhaços d'Opital suspendeu no início de março as visitas.

Isabel Rosado, co-fundadora e presidente da associação, explica ao The Next Big Ideia (TNBI) que, com o intuito de continuar a levar humor e boa disposição ao público, foi lançado em março o canal d'Opital TV no YouTube. Ou seja, o trabalho dos doutores palhaços pode ser acompanhado nesta plataforma ou nas redes sociais já que as visitas presenciais ainda não têm data para serem retomadas.

Assim, o passo seguinte deu-se no dia 15 de abril, pois o conteúdo do canal podia ser acompanhado pelos utentes e funcionários do IPO de Coimbra, através do seu circuito interno de televisão. De acordo com Rosado, esta parceria funcionou como projeto piloto e "nesta fase já está a ser implementada nos nossos outros hospitais parceiros".

A intenção, sublinha, passa por esta ideia "inovadora fazer parte do quotidiano de outras instituições, tornando mais risonhos os dias de quem está nestes locais".

O ator Ruy de Carvalho é um dos padrinhos e já se encontra a trabalhar em conteúdos para o futuro. Mas não estará só. O humorista e radialista Nilton (que é também embaixador) juntamente com os UHF e com Marante dos Diapasão também.

Quer contribuir para a causa? Pode fazê-lo através de um donativo por transferência bancária para o IBAN: PT50 0010 0000 5826 6520 0014 6 (BPI) ou fazendo uma doação na página de Facebook do The Next Big Ideia.