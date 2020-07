Inauguração da exposição "Julião Sarmento - No brilho da pele"

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro e o Conselho de Administração da Fundação de Serralves, a exposição apresenta uma seleção de obras de Julião Sarmento que ilustram diferentes aproximações a temas centrais na prática do artista, como o desejo, a sexualidade e a violência. com curadoria de Joana Valsassina, a mostra inclui obras realizadas desde a década de 1970 até à atualidade, abrangendo diferentes suportes trabalhados pelo artista ao longo da sua carreira, como a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia e a instalação. A inauguração conta com a presença do artista.

A exposição está patente até 27 de setembro, no Museu de Aveiro / Santa Joana.

Festival ao Largo

Nesta edição, a primeira da responsabilidade de Elisabete Matos, o Millennium Festival ao Largo apresenta uma programação musical centrada como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (Coro TNSC), que asseguram um total de seis concertos e uma programação especialmente eclética, direcionada a diferentes públicos: metais e percussão, orquestra de cordas, música de câmara, filme com música ao vivo e repertório coral.

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, são propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realiza no Palácio da Ajuda.

Programa:

Concerto pela Invicta All Stars, sob a direção musical de António Saiote

21:30 - Palácio da Ajuda.

Início do ciclo de espetáculos "Ponte de Lima é Uma Surpresa "

O evento reúne concertos, dança, teatro, e circo contemporâneo, com entradas gratuitas.

Programa:

Concerto de Rogério Charraz & Os Irrevogáveis.

22:00 - Praça do Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima / Expolima.

Concerto de Diogo Mendes

Fundador do Grupo de Fado Amanhecer, Diogo Mendes atua no âmbito do Prémio Novos Talentos Casa da Música.

19:30 - Sala Suggia, Casa da Música, Porto

Concerto online com Slimmy

Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possível adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em livestream.

No ano em que completa 20 anos de carreira, Slimmy lança um "best of" dos seus quatro discos já editados. A transmissão é em direto, às 21:30

Inauguração da exposição "Homo Kosmos (cough cough)"

Mostra de Tiago Borges & Yonamine, com curadoria de Tobi Maier.

14:30 / 19:00 - Galerias Municipais - Galeria Avenida da Índia, Lisboa