A Livraria Lello, no Porto, marca a reabertura do espaço — "uma página que levou 77 dias a virar" — com a iniciativa São João dos Livros, com acesso gratuito.

"Fazemo-lo porque junho é o mês da cidade do Porto e do São João. Este ano não o poderemos celebrar como habitualmente e como a data merece, e por isso, todos os dias, de 30 de maio a 30 de junho, serão dias de São João, numa festa colectiva da cidade e de todos os portuenses", pode ler-se no Facebook.

Os livreiros estarão disponíveis para receber os visitantes, de quarta-feira a domingo, das 11h00 às 19h00, com visitas de 45 em 45 minutos, para um máximo de 10 pessoas, divididas em dois grupos. Ao longo da visita serão contadas as histórias da Livraria Lello e falar-se-á de livros, "esse bem de primeira necessidade".

Contudo, a livraria não parou durante o tempo em que esteve encerrada, explicando as iniciativas em comunicado enviado ao SAPO24.

"A 13 de março tivemos, para bem de todos nós, de fazer o que nunca - excepto quando investimos na requalificação deste edifício monumento - havíamos até aqui feito: fechar a porta a todos os nossos amigos. Não fechámos as nossas portas aos novos autores, lançando com “Os Contos da Quarentena” um repto a todos os que gostam (ou descobriram agora que gostam) de escrever e têm algo a dizer sobre estes dias e noites em branco, tendo recebido até ao momento mais de mil candidaturas de novos escritores, vindos de locais tão díspares como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Argentina, Brasil e Moçambique", pode ler-se.