"Voyage, Voyage"

O que é: Espetáculo de dança contemporânea com direção artística e coreográfica de Rodrigo Teixeira e interpretação de Adriana Xavier, Hugo Mendes, Marta Rijo e Vitória Grilo. Irá decorrer até dia 05 de julho

A que horas: 21h30

Onde: Espaço Escola de Mulheres (Clube Estefânia)

"Música para o Novo Agora"

O que é: Pela Nova Ópera de Lisboa numa viagem no tempo, de Händel a Bernstein, através de árias e canções do confinamento à libertação, espera-se um concerto interpretado por Alexandra Bernardo (voz), Mariana Castello-Branco (voz) e Pedro Baião (piano).

A que horas: 18h30

Onde: Aqui

Concerto dos Best Youth

O que é: Um concerto do duo Indie Pop do Porto, formado por Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas, que procura a animar a noite de hoje.

A que horas: 22h00

Onde: Teatro Aveirense.

Prossegue Festival InJazz&Blues

O que é: Este ano o festival decorre ao ar livre e faz a fusão de duas iniciativas do TMG: o Ciclo Guarda in Jazz e o Festival de Blues da Guarda, juntos agora devido às contingências da pandemia covid-19. O festival irá decorrer até dia 11 de julho. Hoje é noite de blues com Túlio Augusto, guitarrista, cantor e harmonista brasileiro.

A que horas: 18h30

Onde: Esplanada do Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda

"O meu país é pior que o teu"

O que é: Um espetáculo dos humoristas Raminhos e Maurício Meirelles que vão analisar, comparar e debater as diferenças entre Portugal e Brasil. Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possível adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.

A que horas: 21h30

Onde: Aqui

Guitarras para Amália e "Capas Negras"

O que é: No mês em que se celebram os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues, a RTP recorda a vida e a obra do nome maior do Fado e uma das figuras incontornáveis da Cultura portuguesa. Esta quinta-feira, o canal público transmite um espetáculo que uniu 100 guitarristas em homenagem ao centenário da fadista.

A seguir, o canal transmite o filme "Capas Negras", um amargo e comovente melodrama de sabor coimbrão sobre o caso de amor entre uma bela tricana e um estudante de Direito — e que foi um estrondoso êxito nos anos 40, com Amália Rodrigues.

A que horas: 22h30 e 23h45, respetivamente.

Onde: RTP1