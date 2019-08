O realismo estendeu-se à paisagem com que se depararam em alguns dos locais visitados; um cenário que não era o que as suas populações estavam habituadas a ver, nem pelo qual gostavam de ser recordadas nesta obra.

“Neste trabalho, a cena mais triste era ver a devastação do país causada pelos incêndios. Andámos muito pelo Centro... E é triste. A ideia era fazer os retratos sempre num cenário de paisagem, fosse ela património exemplificativo da Confraria ou da região. A Confraria do Queijo Serra da Estrela [em Oliveira do Hospital] foi um dos maiores desafios. Estava tudo ardido. Foi dos poucos sítios onde tivemos de ir duas vezes. 'Está tudo ardido, como é que vamos fazer uma foto na paisagem?', foi-nos dito de uma das vezes”.

E, se foi um desafio à preservação da memória, também o foi "à balança". "Foi mesmo", brinca a jornalista, aludindo a todas as tentações gastronómicas com as quais foram brindadas. "[O livro] deu-nos a oportunidade de provar e conhecer melhor algumas coisas", com "a qualidade" e o "saber" fazer que as distingue de outras que antes já tinham provado.

Depois do livro, "o nosso conhecimento sobre Portugal não é o mesmo. Somos um povo que tem sabido, ao longo dos séculos, usar bem os seus recursos e transformá-los, mesmo nos casos em que [os produtos] podiam parecer pouco interessantes, em receitas extraordinárias. É isto que faz a nossa gastronomia destacar-se internacionalmente", completa Ana Catarina André.

De um nome que é Foda ao estímulo de uma região

Do queijo de São Jorge à lampreia, passando por “muita carne e derivados”, são vários os produtos e pratos que compõem este apanhado Confrádico. Mas a Confraria que suscita sempre mais curiosidade, assumem, é a da Foda Pias-Monção.

"Conto isso no texto", diz-nos a jornalista. "Eles colocaram esse nome porque sabiam que ia chamar a atenção. Ninguém lhe fica indiferente. E está associado a uma história", continua. O termo remonta à época em que os produtores davam água com sal aos cordeiros para que, quando fossem vendidos na feira, estivessem inchados e pesassem mais. "As pessoas quando chegavam a casa percebiam o engano e soltavam a sua asneira à bela maneira minhota. O prato, esse, ficou conhecido como Foda à Monção”, conta. A popularização do termo tem atraído as atenções e o "golpe de marketing", diz, "tem trazido muitos visitantes ao concelho e tem ajudado a vitalizar aquela zona".

E esse não é caso único, assumem as autoras. "O que fomos observando neste périplo é que se sente a transformação, nestes lugares, fruto do trabalho que é feito [pelas Confrarias] na defesa dos produtos e nos pratos da região. Vemos locais que têm algo que estimule a zona".

Um outro exemplo que a jornalista dá e que considera ser paradigmático é o do Butelo [típico de Trás-os-Montes], que "era um prato que estava quase a desaparecer". "Para se comer Butelo em Bragança era preciso encomendar o prato com 15 dias de antecedência". Hoje, "com o grande trabalho de promoção e divulgação por parte da confraria, qualquer pessoa que lá for pode comer este prato", conta.

Mas há quem se empenhe mais em produtos, continua a autora, dando o exemplo do Melão Casca-de-Carvalho, "muito típico da região acima do Douro". "A Confraria que defende esse melão tem, inclusive, parcerias com a Universidade de Trás-os-Montes para preservar, perceber e otimizar o próprio segredo do produto”.

Esta edição de autor, lançada em março, contou com a colaboração da Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas (FPCG). O livro pode ser adquirido através da página de Facebook com o mesmo nome e alguns pontos de venda como nas Lojas A Vida Portuguesa.