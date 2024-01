Situada em Campo de Ourique, com instalações requalificadas, a Escola de Artes da UAL vai nascer de uma nova aposta do Grupo Autónoma com o objetivo de promover o ensino das artes e do pensamento artístico, refere a instituição em comunicado.

Esta nova aposta, vai assim englobar novas práticas artísticas, "procurando aliar a tradição e a modernidade e afirmando-se como um espaço vivo, dinâmico e aberto à comunidade".

Vai contar com Cursos sobre Cinema Português, Fotografia, Arte Contemporânea ou Arquitetura e História, com nomes reconhecidos como Gonçalo M.Tavares, Eduarda Neves, António Guerreiro, Maria do Carmo Piçarra ou João Belo Rodeia. Terá também uma Pós-Graduação na área da Ilustração.

Para o diretor da Escola de Artes, Luís Lima, este “é um espaço vocacionado para todos os interessados na arte e no pensamento contemporâneo, a Escola das Artes ambiciona ser um verdadeiro ponto cultural na capital, onde serão regularmente organizadas exposições e conferências com artistas e convidados de renome”.

A Escola de Artes da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) abre oficialmente no dia 12 de janeiro, com a realização de um Open Day. O evento de entrada gratuita vai contar com concertos, performances, oficinas, conversas e exposições. O programa pode ser consultado aqui.