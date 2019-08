"É um festival muito eclético dentro do metal, desde o mais extremo ao mais divertido queremos conciliar todos os géneros", disse à agência Lusa João Jesus, da organização do festival que cumpre este ano a quarta edição.

A edição 2019 do Vagos Metal Fest propõe um cartaz de 38 bandas em dois palcos, no recinto instalado no parque municipal da Quinta do Ega, junto ao rio Boco, no centro de Vagos, cerca de 10 quilómetros a sul da cidade de Aveiro.

João Jesus assume que a atual edição "é o culminar de um trabalho de quatro anos" e que o festival "tem tido um crescimento gradual, muito gratificante".

"Ressuscitámos o metal em Vagos e este ano é a maior edição de sempre: É com muito orgulho que vemos as pessoas a aderir cada vez mais", afirmou o organizador.

Os promotores têm sentido um crescimento "muito acentuado" do público estrangeiro - em 2018, cerca de 15% dos 18 mil espetadores deslocaram-se de fora de Portugal - e, este ano, esperam que esses números se mantenham e possam até vir a aumentar.

"Recebemos pessoas do Brasil, Canadá, EUA ou Inglaterra, que vêm quer pela seleção de bandas quer pelo perfil do festival. Estamos a conseguir transmitir a mensagem e o conceito que nos move e a beleza de Vagos, são quatro dias muito bem passados, num local fantástico, com um rio belíssimo e atividades náuticas gratuitas e uma planície verdejante", assinalou.

"São quatro dias em estado de alegria, desde o momento em que as portas abrem até que fecham é diversão garantida", garantiu João Jesus.