“Amor Fati”: Este filme, realizado pela portuguesa Cláudia Varejão, vai ao encontro de partes que se completam. São retratos de casais, amigos, famílias e animais com os donos. Partilham a intimidade dos dias, os hábitos, as crenças, os gostos e alguns traços físicos. A partir dos seus rostos e da coreografia dos gestos, descobrimos a história que os enlaça. Estreia nos cinemas.

“Jay and Silent Bob Reboot”: Ao descobrirem que será feito um filme baseado na revista "Bluntman and Chronic", da qual serviram de inspiração, Jay e Silent Bob decidem ir até Hollywood para impedir que a produção siga em frente. Pelo caminho, descobrem que Jay talvez tenha uma filha, até então desconhecida. Este filme realizado por Kevin Smith estreia no canal TV Cine.

A história da sopa da pedra

Está na hora de mais um “Hora do Conto” e desta vez a história é sobre um prato bastante português: a sopa da pedra. Diz-se que um frade cansado e cheio de fome que se aproximou da casa de um homem que não demonstrou pena pela sua condição. O frade, aproveitando a sua astúcia, decidiu fazer um caldo de pedra, despertando a curiosidade do dono da casa. Apanhou então uma pedra do chão e o dono da casa, sem se ir apercebendo, foi-lhe dando os ingredientes e utensílios necessários à confeção do caldo. Poderá assistir ao direto na página de Facebook da Biblioteca Municipal de Torres Vedras.

Quando: 12 de novembro, às 10h30

Concerto de Surma

A artista que se caracteriza por criar um universo próprio de canções que tanto bebem do jazz, da eletrónica, como de uma multiplicidade de influências para explorar caminhos nem sempre óbvios, rodeada de uma dúzia de instrumentos e com a sua voz, irá estar no palco do ciclo de concertos “desConcertos”.

Quando: 12 de novembro, às 21h30

Onde: Convento São Francisco, Coimbra

Quanto: Bilhetes a 5€

“Fireball: Visitors From Darker Worlds”: Após a nomeação para os Óscares com "Encounters at the End of the World" e para o Emmy com "Into the Inferno", o novo documentário de Werner Herzog e Clive Oppenheimer leva os espectadores numa extraordinária viagem para descobrir como estrelas cadentes, meteoritos e enormes crateras estimularam a imaginação humana para outras dimensões e outros mundos. Estreia na Apple Tv+.

“Uma Vida à Sua Frente”: No litoral da Itália, Madame Rosa (Sophia Loren), uma sobrevivente do Holocausto que gere um centro de dia, acolhe Momo, um menino de rua de 12 anos, originário do Senegal, que recentemente a roubou. Os dois solitários tornam-se protetores um do outro, criando uma família pouco convencional. Este filme realizado por Edoardo Ponti estreia na Netflix.

Começa o Alkantara Festival

Este é um festival de artes performativas onde há espaço para tudo. Nesta edição em particular haverá mais mulheres e mais pessoas de minorias sociais entre os artistas programados. O que é certo é que o propósito do Alkantara mantém-se inalterado: trazer da margem para o centro, para cima do palco. E é aí que, este ano, estarão Cão Solteiro, Cláudia Dias, Faustin Linyekula, João dos Santos Martins, Radouan Mriziga ou Sorour Darabi. Pode consultar a programação completa aqui.

Onde: Espaço Alkantara, Lisboa

Quando: Até 30 de novembro

Almada: Um Território em Seis Ecologias

De um lado do rio para o outro também há arte. Esta nova exposição reúne centenas de desenhos, maquetas, fotografias, filmes, documentos e obras de arte provenientes de diversas instituições públicas e privadas, bem como projetos artísticos e de investigação originais.

Quando: Até 10 de abril de 2021

Onde: Museu da Cidade de Almada

Quanto: Bilhetes a 0,60€

Um Palácio ao Fim do Dia

As portas do Palácio Fronteira voltam a abrir ao fim do dia para passeios temáticos. O público terá oportunidade não só de apreciar os trabalhos de conservação e restauro, realizados durante o confinamento, como de visitar, pela primeira vez, um novo espaço: a Loggia da fachada Norte, que apresenta pinturas murais dos séculos XVIII e XIX.

Onde: Fundação das Casas de Fronteira e Alorna

Quanto: Bilhetes a 16€

Começa o Open House Worldwide Festival

Ao longo do fim se semana o Open House Worldwide vai abrir as portas para mais um evento colaborativo: um festival online de 48h preenchido de discussões, visitas e muito mais. Através dos testemunhos de arquitetos, designers e cidadãos de mais de 35 cidades vão ser abordadas as questões mais importantes relacionados com ambientes construídos em todo o mundo, desde a crise climática até à habitação.

Entrada gratuita para museus

Devido à restrições de circulação que estão em vigor, o horário de abertura dos museus, monumentos e palácios nacionais, aos fins de semana, passam a ser entre as 10h00 e a 13h00. Para além disso, as entradas são totalmente gratuitas. Mas, atenção: a última entrada deve ser feita ao 12h30. Pode consultar aqui a lista completa dos museus, monumentos e palácios nacionais que estão sob gestão da Direção-Geral do Património Cultural.

Workshop Fotografia e Edição

Gonçalo Delgado vai estar num workshop online a ensinar truques e dicas sobre edição de fotografia, desde fatores técnicos que condicionam a profundidade de campo ao registo de objetos em movimento, até a utilizar escalas de cor e relacionar o funcionamento do sistema de balanceamento de brancos. O fotógrafo desenvolve trabalhos para o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, RTP, SIC, TVI e A Bola, entre outros órgãos de imprensa portuguesa.

Quando: 16 de novembro, às 18h30

Plasticus maritimus – Realidade Aumentada

A biodiversidade marinha é, atualmente, acompanhada pela infinidade de formas, cores e dimensões de uma nova espécie: Plasticus maritimus. Esta espécie está a criar grandes problemas nos oceanos. As outras espécies marinhas ingerem-na a pensar que se trata de um alimento ou ficam presas nelas porque não conseguem vê-la. Mas neste workshop, destinado aos mais novos, ela vai tornar-se visível. Através da seleção de alguns exemplares desta espécie, encontrados nas praias das redondezas, vão ser criadas imagens mágicas de seres marinhos que vão ser aumentadas recorrendo a um retroprojetor.

Quando: Até 28 de novembro

Onde: Fábrica das Artes

Quanto: Bilhetes a 3€

Lugar Estranho | Diogo Faro Stand-Up Comedy

Lugar Estranho é o primeiro solo de comédia de Diogo Faro. Depois de algumas datas adiadas pelo contexto de pandemia, o espetáculo regressa aos palcos no mês de novembro. "Como é que ainda aqui estamos? Como é que já quase se imprimem órgãos humanos e ainda andamos a discutir igualdade de género? Como é que já entrega fast food em casa em dias de ressaca e o racismo ainda é um assunto tão grande? Porque é que se gasta mais em Segurança Social do que em viagens? E será que há vida depois da morte, nas redes sociais (onde realmente importa)?". É destas questões que Diogo Faro parte para a construção do texto que tentará desmistificar as dúvidas existentes na cabeça do comediante.

Quando: 17 de novembro, às 21h00

Onde: CriArte by Cascais Jovem

Quanto: Bilhetes a 14€

Começa o OLHO · Animation Film Festival

OLHO Animation Film Festival é um festival competitivo, com as seguintes categorias: Melhor Curta Nacional, Melhor Curta Internacional, Melhor Curta Nacional de Escolas, Melhor Curta Internacional de Escolas.

Quando: Até 21 de novembro

Onde: Casa das Artes, Porto

Concerto de Lena D’Água

É o regresso de uma das mais celebradas e icónicas cantoras portuguesas. Trinta anos depois do seu último álbum de originais em nome próprio, Lena d’Água voltou aos discos de originais, em 2019 com “Desalmadamente”. A artista está finalmente de volta e em grande com uma série de concertos, inclusive o desta quarta-feira.

Onde: Teatro Maria Matos

Quanto: Bilhetes a 15€

