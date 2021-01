O dia 28 de janeiro marca o regresso do É Desta Que Leio Isto, clube de leitura da MadreMedia com presença assídua no SAPO24.

A escritora Patrícia Reis é a nossa convidada, numa sessão que se vai debruçar sobre o clássico A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, mas também sobre o novo livro da autora, intitulado Da Meia-Noite Às Seis.

Para participar na conversa, que começa a partir das 21h do próximo dia 28, basta inscrever-se através deste formulário e depois, no dia do encontro, receberá um link para poder juntar-se à discussão.

Para além disso, pode ficar a par de todas as novidades do clube de leitura através do grupo do É Desta Que Leio Isto no Facebook, onde já estão mais de 850 pessoas. Junte-se ao grupo aqui.