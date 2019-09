Entre as antestreias previstas contam-se, por exemplo, "Hors Normes", de Nakache e Toledano, "Fahim", de Pierre-François Martin-Laval.

A festa abrirá em Lisboa com "Mon Inconnue", com a presença do realizador Hugo Gélin e da atriz Joséphine Japy.

"Blanche comme niege", de Anne Fontaine, com Isabelle Huppert, e "La Belle Époque", de Nicolas Bedos, com Daniel Auteuil e Fanny Ardant, também serão mostrados em Portugal.

Da programação da Festa do Cinema Francês no Porto, sabe-se que Pierre Trividic e Patrick Mario Bernard apresentarão o filme "L’Angle Mort", no dia 24 de outubro, no Rivoli Teatro Municipal.

Convidados para esta edição estão ainda Mia Hansen-Love, que apresentará "Maya", Agnès Jaoui, com "Place Publique", e Nicolas Pariser, por conta de "Alice et le Maire".