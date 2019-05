Uma nova exposição do artista plástico Vasco Araújo vai ser inaugurada no próximo dia 04 de junho, com uma performance inédita, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

De acordo com o museu, a performance combina uma travessia pelo Tejo de barco, a partir da Estação Fluvial de Belém, com uma marcha pacífica em que se cantará o "Coro dos Escravos" da ópera "Nabucco", de Verdi. Intitulada "Libertas — Da condição de pessoa livre", a exposição questiona a ideia de liberdade do ser humano, de quem tem a liberdade de falar, e das fronteiras que existem constantemente entre sociedades, classes, grupos e indivíduos. Vasco Araújo lançou um 'open call' público a todas as pessoas interessadas, que residam ou não em Lisboa e arredores, às quais propõe uma performance onde cada um venha juntar-se ao grupo e cantar o "Coro dos Escravos" da ópera "Nabucco", de Verdi, na sua versão original, em italiano. Este trecho musical constitui até hoje um dos hinos contra a opressão, visto que, a Lombardia, em 1842, província italiana do império austro-húngaro, aspirava à liberdade, recorda um texto sobre a exposição/performance. O grupo irá desembarcar em Belém e realizar o percurso a pé até ao MAAT, numa marcha de protesto, pacífica, a cantar. Cada participante terá de ir vestido totalmente de branco, com as suas próprias roupas. De acordo com o MAAT, todas as pessoas interessadas podem participar, inscrevendo-se até ao dia 24 de maio, sexta-feira, através do correio eletrónico libertas.maat@gmail.com. (Notícia corrigida às 18h40: corrige-se a data de inauguração da exposição para 4 de junho)