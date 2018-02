O vencedor do Prémio LeYa 2017, justamente com esta obra, o seu segundo romance, que apresenta no sábado, em Ponta Delgada, na livraria Solmar/Leya, vê atualidade “naquilo que a história, que não se repete mas rima, nos vai mostrando”.

A obra de ficção alude a um episódio histórico ocorrido numa pequena localidade, a nordeste da Polónia, a 10 de julho de 1941, durante a II Guerra Mundial, quando “um grupo de cidadãos, na sua maioria cristãos, reuniram à força os seus vizinhos judeus na praça principal e, num festim de violência, conduziram-nos até um celeiro que incendiaram, queimando vivas centenas de pessoas, incluindo muitas crianças”.

O 'arquiteto-escritor' refere que “se consegue identificar, nos dias de hoje, muitos dos sinais que são apresentados em parte da narrativa dos [seus] dois romances” (“Perguntem a Sarah Gross” e “Os Loucos da Rua Mazur”), apesar de salvaguardar que “não exatamente com as mesmas características", mas "provavelmente com razões idênticas”.

João Pinto Coelho explica que a sua obra premiada surge na sequência "Perguntem a Sarah Gross”, que também aborda uma situação concreta, “igualmente desastrosa”, numa cidade polaca que foi ocupada pelos alemães e que se “transformou em Auschwitz”.

“Quando terminei o meu primeiro romance, entendi que havia uma parte da história que não estava contada e quis falar um pouco da universalidade do mal, mais do que a sua banalidade”, afirmou o escritor.