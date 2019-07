Os Viagra Boys estrearam-se em Portugal com um concerto no NOS Primavera Sound, no Porto, no início deste mês. No Porto? Sim, no Porto. A dúvida geográfica poderia ter surgido logo no início desse espetáculo, quando o vocalista Sebastian Murphy saudou os presentes com um “Boa tarde, Barcelona!”, de pronto irritando quaisquer almas mais ou menos patriotas que ali pudessem estar, e deixando muitos outros a pensar se a frase não teria sido debitada devido a excessos alcoólicos – já que aquilo que o alimentou, durante boa parte do concerto, foi uma garrafa de vodka...

Porém, somos tentados a concluir que tudo não passou de provocação, porque é desse mesmo material que os Viagra Boys são feitos. Oriundos da Suécia e criados em bandas como os Les Big Byrd, Pig Eyes e Nitad, os cinco rapazes (hoje homens ou, para manter uma toada despretensiosa, gajos) que formam o grupo têm dado que falar não só pela sua música, que em muito deve ao período pós-punk britânico dos anos 80, mas também pelas suas posições políticas. Em entrevistas anteriores, afirmaram que o seu nome era «um comentário ao papel falhado dos homens na sociedade de hoje». Noutras, revelaram-se «obviamente» feministas. E nem lhes falem do neo-nazismo ou neo-fascismo que pulula hoje em dia pela Europa.

Horas antes do seu concerto, os Viagra Boys foram confrontados pelo SAPO24 em relação a estas posições – mas as respostas raramente ultrapassaram a distância de uma frase, mesmo que Sebastian e Henrik Höckert (baixista, conhecido como 'Benke') se tenham mostrado indiferentemente simpáticos ou simpaticamente indiferentes, qual das duas está ainda por decidir. Talvez estivessem cansados da viagem. Talvez não tivessem gostado que os repórteres lhes tenham ido atazanar o juízo durante a sua hora de almoço. Talvez eles, pura e simplesmente, não se ralem.

É sobretudo isso: transparece nos Viagra Boys uma atitude do género quero lá saber, a mesma que alimentou o punk durante largos e largos anos. O que não quer dizer que não digam coisas sérias dentro dessa mesma nonchalance. Ouça-se “Street Worms”, o seu álbum de estreia, editado em 2018, e canções como 'Sports', onde reagem – com muito sarcasmo à mistura – àquela falange de pessoas (homens) que soltam toda a sua masculinidade em eventos desportivos, como os adeptos ingleses que, dias antes, haviam deixado a Avenida dos Aliados de pantanas antes da primeira meia-final da Liga das Nações da UEFA.

Pelo que o nome “Viagra Boys” pode perfeitamente, e ao mesmo tempo, constituir a crítica acima mencionada e, também, absolutamente nada. “É só um nome divertido, 'tás a ver? Nem tudo tem de ser tão sério”, explicou-nos o vocalista, que chegou a meio da entrevista e se sentou sem dizer nada porque, lá está – quer lá saber. Mas está, também, aí um dos grandes motivos para se gostar tanto dos Viagra Boys; a enorme atitude com a qual encaram tudo o que os rodeia.

Isso, e um excelente bom gosto no que toca ao rock n' roll. “Queríamos que todas as canções coubessem no LP. O nosso objetivo era algo semelhante ao 'Fun House', dos Stooges”, contou Benke, questionado sobre o facto de a edição digital de “Street Worms” conter cinco faixas a mais. As gravações do disco foram simples: “eu no baixo e na guitarra, juntámos umas vozes, o Sebastian escreveu as letras. Foi, sobretudo, assim”.