Para o efeito, contou, foi retomado o Circuito Internacional de Vila Real, que inclui o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), agora Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), e foi feita uma forte aposta na animação dos meses de verão, com especial destaque para as Festas da Cidade.

Em 2017, Mateus recebeu mais de 100.000 visitantes. Pela Loja Interativa de Turismo passaram 11.000 visitantes no ano passado e o número de dormidas subiu das 50.000 para as 130.000, entre 2013 e 2016.

O vereador do pelouro da Cultura, José Maria Magalhães, afirmou à agência Lusa que o turismo em Vila Real está a crescer de “forma sustentada”, com destaque para os meses de verão, mas também nesta altura da Páscoa.

O município quer ainda afirmar-se como destino de biodiversidade, apostando no Parque Natural do Alvão (PNA), nos percursos pedestres e no jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na gastronomia típica como as tripas aos molhos e os covilhetes e os pitos e está, segundo o vereador, a ganhar terreno no turismo religioso.

Exemplo disso foi, salientou, o evento “Via Dolorosa”, que decorreu na quarta-feira para assinalar a Semana Santa e teve como palco locais emblemáticos da cidade, como igrejas e praças.

Para o responsável, os grandes desafios são combater a sazonalidade que ainda afeta este destino e aumentar o número de camas disponíveis no concelho, que ficam aquém das necessidades.

Nos últimos anos, o número de camas em alojamentos turísticos subiu cerca de “20% para as 800” e, segundo o vereador, existem quatro investimentos em hotéis projetados para Vila Real.

A Loja Interativa de Turismo abriu as portas em abril de 2015 para colmatar a lacuna existente na região em termos de informação turística e de apoio ao visitante e passou a ser ponto de “passagem obrigatório”.

José Maria Magalhães disse que, em três anos, passaram por aquele espaço cerca de 35.000 visitantes, dos quais mais de 40% são portugueses, seguindo-se os espanhóis (19%), franceses (19%) e depois ingleses, alemães e brasileiros.

A maioria dos turistas que visita a cidade, que quer ser porta de entrada para o Douro, tem idades compreendidas entre os 40 e 60 anos e viaja acompanhada pelos filhos.

Carla Gonçalves trabalha na loja há dois anos e desempenha o papel de guia, realizando visitas informais com grupos pelo centro histórico da cidade.

“Têm aumentado as visitadas guiadas a Vila Real. O palácio de Mateus é o ex-líbris mas os visitantes querem também conhecer o centro histórico, o património e cultura”, afirmou à Lusa.