Hoje, os dois músicos sobem ao palco do Teatro Poly, em Pequim, seguindo para Dalian, no sul da província de Liaoning, onde atuam na sexta-feira e domingo, respetivamente, no Grande Teatro e no Clube do Teatro do Povo.

Na próima terça-feira, Carlos Damas e Rúben Lorenzo tocam em Jilin, no Grande Teatro, e, no dia seguinte em Wulan Haote, onde sobem ao palco do Teatro Palácio.

No dia 20 de abril, Carlos Damas e Rubén Lorenzo atuam em Shijiazhuang, no Grande Teatro, encerrando a digressão, no dia seguinte, com um recital no Teatro Cultural, em Dongguan, na província de Guangdong.

O violinista português, que se estreou como solista na China em 1997, afirmou à agência lusa que está “curioso” relativamente a esta digressão, pois, quando aí esteve pela primeira vez, “o público chinês ainda não sabia como reagir a uma peça de música clássica [ocidental], mas entretanto, a China, neste aspeto, evoluiu muito”.

“Estou entusiasmado e curioso, pois nunca fiz uma digressão, em formato recital, com tantos concertos, por outro lado; são salas muito grandes, nunca toquei em salas desta dimensão, e creio até que não as temos em Portugal”, disse o violinista à Lusa.

A lotação das sete salas em que vai tocar Carlos Damas oscila entre os 1.500 e os 3.000 lugares.