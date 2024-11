O ator escreveu este texto intimista com profundo conhecimento da vida de Amália Rodrigues com o objetivo de levar o público a uma viagem pela vida e carreira da fadista, na ótica do protagonista.

A encenação é de Paulo Sousa Costa e Virgílio Castelo interpreta 12 personagens sozinho, revelando as facetas, paixões e vulnerabilidades de uma mulher admirada por todos, neste ano em que a mesma faria 104 anos.

No próximo dia 13, quarta-feira, acontecerá uma homenagem ao ator no Centro Cultural Malaposta com placa comemorativa para eternizar, os 50 anos de carreira do ator português Virgílio Castelo.

Nesta história Virgílio Castelo é José, um José anónimo, um José conhecido, um José Qualquer, no fundo, representa todos aqueles que amaram e amam Amália, de uma forma mais anónima, platónica, e inatingível. Um homem que ama sem fim uma grande estrela, sem espaço para mais nenhum amor, escalado ao ponto do sofrimento e da loucura.

Segundo a sinopse, esta é a história "de um homem que existiu, e deixou de existir, por se ter apaixonado por uma estrela que não se podia alcançar". "A história de um homem que dedicou a sua vida e a sua morte, a seguir a nossa única diva, onde quer que ela estivesse. Através dos fados que ela cantou, dos versos que ela escreveu, e das paixões que sentiu, vamos acompanhar Amália durante uma hora e um quarto, vendo-a com os olhos do homem que por ela viveu, e por ela morreu", sublinha a Yellow Star Company em comunicado.

No Centro Cultural Malaposta, em Odivelas, vai estar em cena apenas nos dias 13, 20 e 27, na Sala Ruy de Carvalho, às 21h00. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui pelo custo de 20 euros. A primeira sessão já está esgotada.