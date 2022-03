A promotora Ritmos anunciou hoje “20 novas confirmações, que viajam entre os extremos opostos do universo musical”, “desde os primeiros passos da história do hip-hop até à modernização do tão típico fado”.

O festival decorre entre 16 e 20 de agosto, e “o primeiro dia do tão aguardado regresso à Praia Fluvial do Taboão é cantado em português”.

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, Mão Morta, Linda Martini, Moullinex, Pluto, Samuel Úria, Benjamim, You Can’t Win, Charlie Brown, Noiserv, Bruno Pernadas, Conjunto Corona, 10 000 Russos, Club Makumba, Conjunto Cuca Monga, The Lemon Lovers, The Twist Connection, Rita Vian, Rapaz Ego, Paraguaii e Ocenpsiea são as bandas e artistas hoje anunciados.

Para a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura já tinham sido anunciados, entre outros, Pixies, Beach House, The Blaze, King Gizzard & The Lizard Wizard, IDLES, Slowthai, Arlo Parks, Princess Nokia e BadBadNotGood.

A promotora recorda que, “até 30 de abril, é obrigatório a troca dos bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 por um bilhete válido para o Vodafone Paredes de Coura 2022”.