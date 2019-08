"Devido a circunstâncias que ultrapassam a organização do festival, informamos que Yellow Days e Julien Baker não irão atuar este ano no Vodafone Paredes de Coura", informou a Ritmos em comunicado. Em substituição, o compositor californiano Avi Buffalo e a australiana Stella Donnelly atuam no festival no dia 15 de agosto.

Os passes gerais já se encontram esgotados. Os bilhetes diários ainda estão disponíveis, e à venda nos locais habituais, e têm um custo de 55,00 euros.

The National, Father John Misty, New Order, Spiritualized, Patti Smith e Suede são alguns dos destaques desta edição. O horários dos concertos ainda não foram revelados.

O festival de Paredes de Coura decorre nesta localidade minhota de 14 a 17 de agosto.