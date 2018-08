É com vozes da música, da literatura e do teatro que acontece a quarta edição da iniciativa "Vozes da Escrita", inserida no Festival Vodafone Paredes de Coura. António Zambujo, Manuela Azevedo, Sara Carinhas, José Eduardo Agualusa e Kalaf Epalanga são os convidados deste ano.

A iniciativa Vodafone Vozes da Escrita vai contar com duas sessões de leitura diferentes, com as margens do rio Coura como pano de fundo.

O palco Jazz na Relva recebe no dia 16 de agosto, pelas 13h00 horas, um trio de vozes: a atriz e encenadora Sara Carinhas, a vocalista dos Clã Manuela Azevedo, e o cantor influenciado pelo cante alentejano e pelo fado António Zambujo.

No dia 17, a Praia Fluvial do Taboão dá voz à cultura angolana com uma figura de destaque da literatura lusófona, José Eduardo Agualusa, e com o músico e escritor Kalaf Epalanga.

O Vodafone Vozes da Escrita surgiu em 2015 e desde então já contou com nomes como Pedro Mexia, Samuel Úria, Gisela João, Capicua e os irmãos Wallenstein, que deram voz à poesia, a crónicas, romances, histórias e letras de canções de vários autores.

A 26.ª edição do Vodafone Paredes de Coura acontece entre 15 e 18 de agosto e tem como cabeça de cartaz nomes como Arcade Fire, Fleet Fozes, Skepta, Jungle, Diiv, Slowdive, Dead Combo, The Legendary Tigerman, entre outros.

Os passes gerais para o festival custam 100 euros, com os bilhetes diários a 50 euros. A organização informou hoje que os bilhetes para o dia 18 já se encontram esgotados.