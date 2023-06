13 e 14 de setembro são as datas dos dois concertos que Woody Allen dará em setembro juntamente com a New Orleans Jazz Band. O primeiro será no Porto, no Super Bock Arena, e o segundo no Campo Pequeno, em Lisboa. No Porto os preços dos bilhetes começam nos €45 e terminam nos €150. Já em Lisboa, o intervalo situa-se entre os €35 e os €150.

Os concertos de Woddy Allen e da banda são marcados pela surpresa. Tanto para o público, como para a banda uma vez que Woddy Allen nunca partilha com os colegas o alinhamento para, segundo o próprio, não se perder a espontaneidade. Das 1200 músicas do repertório do início do sec XX, nunca se sabe o que se seguirá.

O cineasta americano começou a vestir também, publicamente, o papel de músico na década de 70 em Nova Iorque, no Michaels Pub. E, acompanhado do seu grupo, depressa à segunda-feira milhares de pessoas enchiam o bar para os ver.

Esta tradição manteve-se durante 25 anos, apenas mudou o sítio. Os músicos juntavam-se à segunda-feira no Carlyle Hotel, em Manhattan, para tocar. Woody Allen chegou a falhar uma cerimónia de entrega de Oscar, onde era um dos galardoados, por causa do concerto de segunda-feira.