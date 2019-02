A “abertura da convocatória [para a entrega de trabalhos] mais cedo” e o facto de o certame ser, pelo segundo ano, “aberto à internet” justificaram, segundo o organizador e presidente do júri, António Antunes, o aumento dos desenhos a concurso na edição 2019 do World Press Cartoon (WPC).

O júri, reunido nas Caldas da Rainha, analisou entre segunda-feira e hoje “900 caricaturas e desenhos, oriundos de 68 países”, entre os quais, sublinhou o cartoonista, “figuram 71 novos autores”.

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, manteve-se como a figura mais caricaturada nesta edição em que temas como “a Síria, os refugiados e o Brexit” voltaram a marcar a presença” e que “reflete as questões que têm enchido as televisões e os jornais”, contando, entre as novidades, com trabalhos sobre “os coletes amarelos” que protagonizaram os protestos em França.

A concurso estão desenhos nas categorias de Editorial, Caricatura e Desenho de Humor - publicados entre 1 e 31 de dezembro de 2018 em jornais e revistas de periodicidade regular e venda ao público, ou em publicações ‘online’ profissionalizadas, de reconhecida natureza jornalística.