Estreou sensivelmente a meio de novembro do ano passado nos Estados Unidos, mas só chegou esta semana à HBO Portugal. No entanto, apesar de chegar com algum atraso, chega à grande. E, por “à grande”, entenda-se já com os 10 episódios prontinhos a ser escrutinados (bom para os adeptos do binge).

A nível de enredo, a história tem duas linhas temporais que vão sendo desconstruídas ao longo da série: uma no passado (período de adolescência) e outra no presente (já durante a vida adulta). Quanto ao resto, é fácil de explicar: há uma equipa de soccer feminina de uma escola secundária que vai disputar uma final importante e que para isso tem de apanhar um avião — que cai a meio da viagem, sabe-se lá onde ou porquê. O que se passa a seguir? É tal como reza a sinopse oficial: a queda do pássaro voador criado pelo homem transforma aquilo que era uma equipa de colegas adolescentes “num clã de selvagens” e dá a conhecer as vidas que elas “tentaram reconstituir quase 25 anos depois”, provando “que o passado nunca é realmente passado e que o que começou no deserto está longe de terminar”.

Não obstante, é uma série que apesar de ter como protagonistas raparigas adolescentes, é pouco dada a assuntos menores; não é uma mera paixoneta, não é um mero melodrama do crescimento. É sempre mais do que isso. Todavia, é precisamente o facto de “Yellowjackets” se abrir a tantos subgéneros (romance, drama familiar, sobrevivência, terror psicológico, descoberta da sexualidade, parentalidade, etc) que faz com que muitos tivessem adorado e visto a série de um folgo e outros… nem tanto. Portanto, perguntamos: e tu? Já viste? Diz-nos o que achas através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail!

Finda a discussão sobre este tópico em particular, o João Dinis, o Miguel Magalhães e a Mariana Santos reservaram umas palavras para a estreia da 4.ª temporada de “The Marvelous Mrs. Maisel” na Prime Video (entretanto renovada para uma 5.ª e última season) e de “Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy”, série documental de três partes sobre Kanye West, na Netflix.