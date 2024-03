Os autores desta brincadeira são Josh Pieters e Archie Manners, que partilham vídeos na conta de YouTube Josh & Archie. Já a vítima desta partida foi o ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson, que entrevistou um deles para o seu serviço de streaming, Tucker Carlson Network.

No vídeo partilhado na rede social X (antigo Twitter) de Pieters e no canal Josh & Archie no YouTube a 14 de março, quatro dias após a divulgação da foto da princesa de Gales, a dupla de YouTubers descreve a estratégia para pregar esta partida. O estratagema incluiu falsificar com photoshop um contrato de trabalho e uma versão original e não editada da fotografia (que o palácio não divulgou). No momento da publicação, o vídeo tinha 1,5 milhão de visualizações no X e 60 mil visualizações no YouTube.

De acordo com declarações de Pieters à revista internacional TIME, a dupla de YouTubers divulgou o vídeo deliberadamente antes da entrevista ser emitida.

“Pensámos que seria potencialmente um pouco irresponsável deixar a entrevista em si ser publicada”, revelou, acrescentando que “nós apenas pensámos que esta entrevista obviamente iria tornar-se tão grande no canal do Tucker que poderia potencialmente fazer algum mal. Então pensámos que seria uma ideia melhor publicar primeiro e mostrar o que fizemos”.

Tucker Carlson recusou-se a comentar o evento até ao momento.

Recorde-se que o Palácio de Kensington publicou a primeira fotografia oficial de Kate Middleton desde a sua cirurgia em janeiro, mas a imagem foi retirada pela AFP e outros serviços de imprensa por estar visivelmente manipulada. A princesa justificou a edição com o facto de ser uma "fotógrafa amadora".

Esta partida dos YouTubers começou com Pieters a divulgar um e-mail enviado à equipa de Carlson a 11 de março. O vídeo, mais tarde publicado no Youtube, mostra o e-mail que apresenta Manners como “George”, um criador de conteúdo digital recentemente despedido do Palácio de Kensington, escritório oficial dos príncipes, que queria “revelar o meu lado da história”: “Eles não estão a dizer a verdade sobre a saúde da princesa, e agora estão dispostos a despedir funcionários para esconder a verdade”, dizia.

A equipa de Carlson ligou no dia 11 de março para discutir e pediu uma “prova” do emprego de George e a foto original. Pieters então fez um photoshop na foto divulgada para fazer com que parecesse ter sido tirada em dezembro e adicionou uma árvore de Natal na janela. Criou ainda uma falsa “carta de compromisso” com um emblema do Palácio de Kensington, que apresentava as palavras “Every Little Helps” – o slogan da cadeia de supermercados britânica Tesco – em latim. Uma secção do contrato dizia ainda que se o funcionário não cumprisse o período de experiência, “a empresa mantém o direito de amputar 1 membro da sua escolha”.

A equipa de Carlson confirmou a entrevista num estúdio de televisão em Westminster, Londres, para 12 de março. Manners compareceu, e usou uma câmara escondida para registar o momento e o seu telefone para se gravar a si próprio.

Manners, passando-se por George, diz depois que o trabalho de edição era de má qualidade porque era “grande demais para ser feito”. Revela ainda que a foto, que as contas do príncipe e da princesa de Gales nas redes sociais afirmam ter sido tirada pelo príncipe William em 2024, foi, na verdade, tirada pelo tio materno de Kate, Gary Goldsmith, no Natal.