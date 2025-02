Os Zarco vão apresentar na sala estúdio do Teatro Aveirense alguns dos seus trabalhos, de que se destacam “Spazutempo”, “Lisboawood” e “Não Lembra ao Diabo”.

A banda editou o seu primeiro álbum em 2019 e, desde aí, já atuou em vários palcos, incluindo o festival Super Bock, com passagens pelo Teatro Ibérico e Musicbox, em Lisboa, o Hard Club e o Plano B, no Porto, a Sociedade Harmonia Eborense, em Évora, e o Teatro Aveirense, em Aveiro.

Confirmada também está a participação no "Ciclo Novas Quintas" do Teatro Aveirense de Marquise, a 10 de abril, e igualmente na sala estúdio do Teatro Aveirense.

Com origem no Porto, a banda traz ao Aveirense o seu EP “Marquise”, pela voz de Mafalda Rodrigues, com Miguel Azevedo no baixo, Miguel Pereira na guitarra e Matias Ferreira na bateria.

Os Marquise fazem a sua estreia no Ciclo Novas Quintas do Teatro Aveirense.

Ao longo de uma década, o Ciclo Novas Quintas, numa parceria com a ARRUADA, levou a Aveiro artistas como Luís Severo, Ana Lua Caiano, Filipe Sambado, Iolanda, André Henriques, Diana Lima e Inês Marques Lucas, entre outros.

O "Ciclo Novas Quintas", de frequência trimestral, afirma-se como um espaço de revelação de novos trabalhos na música portuguesa.