Principais acontecimentos registados no dia 1 de novembro:

1431 - Morre D. Nuno Álvares Pereira. Tinha 71 anos.

1509 - Apresentação dos frescos de Miguel Ângelo, na Capela Sistina, às autoridades de Roma.

créditos: AFP

1604 - Estreia-se "Otelo", de Shakespeare, no Whitehall Palace, em Londres.

1755 - Pouco antes da dez da manhã, um sismo, seguido de um maremoto, destrói grande parte de Lisboa. A cidade perde um terço dos habitantes.

1870 - É feita a primeira previsão meteorológica, nos EUA, a partir de 24 boletins locais, recebidos por telégrafo.

1897 – É fundado o clube italiano Juventus.

1934 – É criado o Parque Florestal de Monsanto.

1945 - II Guerra Mundial. As autoridades britânicas admitem a probabilidade de suicídio do dirigente nazi Adolfo Hitler, pelos indícios no "bunker" de Berlim.

1960 - John Kennedy vence as eleições presidenciais norte-americanas.

créditos: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

1964 - Voo inaugural da TAP para Cabo Verde, quando o Sal é incluído como escala na Linha de Lourenço Marques (atual Maputo).

1993 - Entra em vigor o Tratado de Maastricht, aprovado e ratificado a 11 de dezembro de 1991 pelos Estados da CEE, que passa a designar-se União Europeia.

1995 - O Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela vence as primeiras eleições multirraciais na África do Sul.

2002 - É inaugurada a estação de Telheiras do Metropolitano de Lisboa.

2004 – Morre, com 78 anos, a professora Isabel Magalhães Colaço, a primeira mulher doutorada em Direito em Portugal. - O diário britânico The Times adota o formato tablóide depois de 216 anos em "broadsheet".

2007 - Os Da Weasel são eleitos a melhor banda portuguesa de 2007 pelos espetadores da MTV Portugal, na 14.ª edição dos Prémios Europeus de Música da MTV Europa, cuja cerimónia decorre em Munique e é dominada pelas mulheres. Nelly Furtado, Avril Lavigne, Rihanna e Amy Winehouse estão entre as vencedoras

- Morre Paul Tibbets, o norte-americano que largou a bomba atómica sobre Hiroshima, em 1945, na sua residência no Ohio (norte). Tinha 92 anos

2009 – Morre, aos 101 anos, Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês de origem belga, autor de "Tristes Trópicos", Prémio Goncourt.

2010 – Morre o escultor e cenógrafo Carlos Amado, professor da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, no dia em que cumpria 74 anos, num hotel na Ericeira onde festejara o aniversário.

2011 - Garrett McNamara surfa, na praia do Norte, na Nazaré, uma onda com 78 pés (23,77 metros) e entra para o livro do Guinness.

2013 - A maioria parlamentar aprova na Assembleia da República, com o voto contra da oposição, o regime de convergência de pensões proposto pelo Governo e que aplica um corte de 10% em todas as pensões a partir dos 600 euros, o segundo Orçamento Retificativo para 2013 e a proposta de OE/2014.

2014 – O luxemburguês Jean-Claude Juncker assume funções como presidente da Comissão Europeia, à frente de um colégio que integra o português Carlos Moedas, como comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação.

2015 - O Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), do presidente turco, Recep Erdogan, vence as eleições legislativas na Turquia.

- Morre, com 82 anos, o cineasta José Fonseca e Costa.

2018 - A Assembleia Geral das Nações Unidas adota uma resolução que pede o levantamento do embargo norte-americano a Cuba, em vigor desde 1962.