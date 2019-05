"Este é o 1.º de Maio do final desta legislatura, e nós temos no parlamento decisões importantíssimas para quem trabalha a serem tomadas, alterações ao Código do Trabalho", afirmou Catarina Martins, referindo que "a economia em Portugal tem crescido mais do que os salários", mas "a precariedade permanece".

Falando aos jornalistas à porta da sede nacional do partido, antes de integrar o desfile que assinala o Dia do Trabalhador, em Lisboa, a líder do BE sustentou que é preciso "alterar o Código do Trabalho e proteger a contratação coletiva", para que todos os salários no país "possam subir, para combater as desigualdades, e é nesse trabalho que o Bloco de Esquerda está muito empenhado".

"E esperamos que este 1.º de Maio seja um momento de assumir compromissos e, eu diria, todas as forças políticas assumirem esta necessidade do nosso país de respeitar quem vive do seu trabalho, de valorizar todos os salários, de combater a precariedade, de combater os horários longos demais para os salários curtos demais", frisou.

Falando especificamente sobre a precariedade, antes de integrar a marcha promovida pela CGTP, Catarina Martins referiu que Portugal tem uma lei que permite tal prática, bem como "muita impunidade".