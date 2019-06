"Desde criança sempre tive alguma curiosidade para conhecer Portugal, mas nunca houve oportunidade. Depois da secundária veio a universidade, a mulher, um filho e conhecer a Madeira deixou de ser uma prioridade", relatou à Lusa José Daniel Gonçalves, 32 anos, filho de pais madeirenses.

Admitindo que o agravar da crise da Venezuela "tem dificultado viajar à terra dos pais", explicou que, tendo em conta os ordenados no país, "é muito complicado poupar, pelo menos, para a viagem".

"Tenho familiares nas Eiras [Madeira] que estão na disposição de me receber, de me ajudar, mas não gostaria de chegar com as mãos a abanar", disse.

Este lusodescendente sente que agora está "mais perto" de Portugal, e admite que foi a crise que "de alguma maneira fez despertar esse interesse [de] pensar na possibilidade de um dia ir para lá viver". Por isso tem a documentação "ao dia" e acredita que na sua área, "a da informática, há boas oportunidades" de emprego em Portugal.

"Quase sem querer comecei a ver a televisão portuguesa com mais frequência. Às vezes leio os jornais e sem dar-me conta até vejo páginas 'web' de Portugal, à procura de notícias da Venezuela", disse.

O próximo passo, explicou, é melhorar os conhecimentos de português, que afirma dominar mais na escrita do que na fala.