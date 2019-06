No 26.º encontro nacional, que decorreu junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, centenas de ex-militares e familiares prestaram homenagem aos que combateram e combatem por Portugal.

O vice-almirante João Pires Neves, presidente da comissão executiva do encontro destacou a importância das forças armadas, no passado e no presente, para a paz e os custos disso.

“As gerações dos nossos filhos e as seguintes não deixarão esquecer que Portugal e as suas forças armadas contribuíram para a paz no mundo”, disse.

O vice-almirante lembrou que os combatentes do ultramar tinham cerca de 20 anos quando foram obrigados a ir para a guerra e a lutar pelos interesses da pátria.

“Apesar das forças armadas agora estarem diferentes, os valores são os mesmos. A moral, coragem, integridade, disciplina que levam ao respeito pelo ser humano, à compaixão e à justiça”, acrescentou o responsável pela comissão executiva.