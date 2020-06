Esta posição foi transmitida pelo deputado e vice-presidente do PSD André Coelho Lima através de um vídeo com cerca de dois minutos enviado à comunicação social.

Na cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira", e que este é o momento de acordar para a nova realidade e fazer as mudanças que se impõem, com coragem, sem voltar às soluções do passado.

Num comentário a este discurso, o dirigente social-democrata começou por sustentar que, "pela voz" do seu presidente, Rui Rio, o PSD tem tido "a postura patriótica que se exige a um partido de oposição e de alternativa de governo" neste contexto de pandemia de covid-19, e "está presente" na construção de soluções com propostas para a área social e um programa de recuperação económica.

"Importa também, comentando o discurso do senhor Presidente da República, associarmo-nos à mensagem e, sobretudo, ao sentido de responsabilidade da mensagem de que não podemos fingir que nada aconteceu. Portugal está em desconfinamento, a nossa economia precisa que nós estejamos em desconfinamento, mas precisa também que tenhamos consciência de que a pandemia ainda está declarada no mundo", afirmou André Coelho Lima.

Em seguida, o vice-presidente do PSD apelou: "Que tenhamos consciência de que não estamos ainda livres da covid-19. Que tenhamos consciência de que o pior que nos pode acontecer é regredir num percurso de combate à covid-19 em que estamos claramente a progredir".

"Temos, por isso, de ter sentido de responsabilidade. Temos de desconfinar, mas passo a passo, sempre tendo presente que vamos construir todos juntos este país, mas vamos fazê-lo passo a passo, com sentido de responsabilidade e com vista à recuperação plena da nossa economia", acrescentou.