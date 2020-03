O grupo farmacêutico suíço Roche anunciou nesta sexta-feira que recebeu a aprovação urgente das autoridades dos Estados Unidos para comercializar um novo teste para diagnosticar o coronavírus que provoca a atual pandemia de Covid-19 e que já infetou mais de 130.000 pessoas no planeta.

De acordo com a Roche, o teste proporciona resultados de maneira mais rápida que outros exames atualmente disponíveis.

"Estamos a aumentar a velocidade do diagnóstico em 10 vezes", declarou Thomas Schinecker, diretor da unidade de diagnósticos da Roche, em entrevista à Bloomberg News.

A velocidade no diagnóstico é essencial na luta contra a pandemia do novo coronavírus, que provocou 5.043 mortes no mundo, a maioria na China continental, segundo um balanço da AFP.

No total, desde que surgiu no fim de dezembro, quase 134.300 pessoas foram contaminadas em 120 países e territórios.