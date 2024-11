Os corpos de 11 pessoas, incluindo de duas mulheres e de duas crianças, foram encontrados dentro de uma carrinha abandonada numa estrada em direção à cidade turística de Acapulco, no estado de Guerrero, no sul do México, informaram as autoridades locais esta quinta-feira.

Em comunicado, o Ministério Público de Guerrero afirmou que está a "investigar o homicídio qualificado de 11 pessoas", acrescentando que a descoberta dos corpos foi reportada na noite de quarta-feira.