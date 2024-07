Segundo o NY Times, um oficial sénior do Pentágono aprovou o acordo para Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi.

O conhecimento deste acordo chegou através de uma carta do tribunal para as famílias das vítimas dos ataques do 11 de setembro. Nessa carta, lê-se que “em troca da eliminação da pena de morte como possível punição, estes três acusados concordaram em declarar-se culpados de todas as infracções imputadas, incluindo o assassínio das 2976 pessoas enumeradas na folha de acusação”. A carta foi assinada pelo contra-Almirante Aaron C. Rugh, o procurador-chefe das comissões militares e por três advogados da sua equipa.

De recordar que Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi estão na custódia dos EUA desde 2003. Mohammed e Hawsawi foram capturados no Paquistão, tendo sido transferidos para Guantánamo em 2006. Segundo a acusação, Mohammed foi quem apresentou a ideia a Osama bin Laden em 1996.