Principais acontecimentos registados no dia 13 de novembro:

1460 – Morre, com 66 anos, o infante D. Henrique.

1850 – Nasce, em Edimburgo, o escritor Robert Louis Stevenson, autor de "A Ilha do Tesouro" e "O Estranho Caso Dr. Jekyll e do Sr. Hyde".

1868 – Morre, com 76 anos, o compositor italiano Gioacchino Rossini, autor de "O Barbeiro de Sevilha" e "Guilherme Tell".

O Dia Mundial da Generosidade nasceu assim O Dia Mundial da Generosidade foi instituído em 1998 por uma organização formada no ano anterior, The World Kindness Movement que surgiu durante um congresso em Tóquio, no qual o então Small Kindness Movement of Japan reuniu e apresentou diversos grupos, de diferentes países que mantinham movimentos e ações de generosidade (ou gentileza como é referido no Brasil). Existem atualmente 28 países envolvidos no The World Kindness Movement que não tem qualquer filiação religiosa ou política, mas apenas a missão de tornar o mundo mais generoso e gentil.

1963 – Em jogo a contar para os oitavos de final da Taças das Taças, o Sporting recebe e vence o Apoel Nicósia por impressionantes 16-1, que constituem recorde das competições organizadas pela UEFA. Mascarenhas é um dos destaques ao apontar 6 golos. Na segunda mão, no Chipre, os leões vencem por 2-0.

1972 - O Comité de Descolonização da ONU reconhece os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné legítimos representantes dos seus povos.

1974 - Morre, em Paris, o cineasta italiano Vitorio de Sica, realizador de "Ladrões de Bicicleta". Tinha 73 anos.

- Yasser Arafat, líder da OLP, defende, na Assembleia Geral da ONU, a criação de um estado palestiniano congregando cristãos, muçulmanos e judeus.

1985 - A erupção do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, inativo há 400 anos, soterra três cidades da região. Morrem 70 mil pessoas.

1994 - Os suecos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2002 - O Prestige, petroleiro com pavilhão das Bahamas, carregado com 77 mil toneladas de combustível, encalha na costa da Galiza.

2006 - Portugal apresenta, em Bruxelas, a candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura, em 2012.

- As estações do Metro do Porto e a Biblioteca e Centro de Artes de Sines vencem o Grande Prémio Enor 2006 atribuído em Vigo aos arquitetos portugueses Souto Moura e Aires Mateus.

2010 - A opositora birmanesa Auung San Suu Kyi é libertada pela junta militar.

2015 - Atentados em vários locais de Paris (no Estádio de frança, nos restaurantes Petit Cambodge, La Belle Equipe e Le Comptoir Voltaire, nos bares Le Carillon e La Bonne Bière, e na sala de concertos Bataclan) fazem 129 mortos e cerca de 300 feridos. Os atentados são reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.