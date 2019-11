Principais acontecimentos registados no dia 15 de novembro:

1492 - O navegador Cristóvão Colombo anota, no seu diário de bordo, o uso do tabaco entre os índios.

1836 – O Conservatório de Música de Lisboa, fundado em 1835, é incorporado no Conservatório Geral.

1889 - Pedro II do Brasil abdica. É proclamada a República.

1920 - A assembleia da Liga das Nações realiza a primeira reunião em Genebra.

1924 - Desaparece, no Mar do Norte, o aviador português Sacadura Cabral.

1927 - Começam as emissões da norte-americana NBC, com uma rede de 27 estações de rádio.

1969 - Perto de meio milhão de pessoas manifestam-se em Washington, EUA, contra a Guerra do Vietname.

1976 - Guerra Civil no Líbano. O exército sírio assume o controlo total de Beirute.

1977 - Israel convida o presidente egípcio Anwar Sadat para visitar Jerusalém e falar no Parlamento israelita.

1980 - O Papa João Paulo II reafirma a condenação da Igreja Católica ao divórcio, aborto e das relações sexuais pré-conjugais, numa comunicação em Colónia, RFA.

1984 - O sínodo geral da Igreja anglicana aprova a moção que prevê a entrada de mulheres no sacerdócio.

1985 - Francisco Salgado Zenha candidata-se à Presidência da República.

1986 - As primeiras eleições nacionais no Brasil consagram o termo de 25 anos de regime militar.

1989 - Primeiras eleições presidenciais diretas, no Brasil, levam à segunda volta os candidatos Collor de Mello e Lula da Silva.

1991 - O historiador Vitorino Magalhães Godinho recebe, em Berna, o Prémio Internacional Balzan, pela obra "Os Descobrimentos Portugueses".

- Lucas Pires, ex-líder do CDS e eurodeputado, demite-se do partido.

1995 - Jorge Sampaio formaliza a candidatura à Presidência da República e renuncia à presidência da Câmara de Lisboa.

2002 - Hu Jintao sucede a Jiang Zemin, na liderança do Partido Comunista Chinês.

2004 - O secretário de Estado norte-americano Colin Powell demite-se da administração de George W. Bush.

2006 - O Tribunal Constitucional aprova, por maioria, a pergunta do referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.

2011 - O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo um regulamento inédito com vista a limitar a especulação sobre a dívida soberana, através do endurecimento das regras sobre as vendas a descoberto e os chamados "credit default swaps", vulgo CDS.

2012 –.O vice-presidente chinês, Xi Jinping, é eleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

2014 - Pablo Iglesias é eleito secretário-geral do partido espanhol Podemos.