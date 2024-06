“Aviões de guerra da ocupação [israelita] atacaram uma casa no bairro de Al Sabra, no sul da cidade de Gaza” e causaram oito mortes e dezenas de feridos, segundo a Wafa, citada pela EFE.

No centro do enclave, um ‘drone’ atacou um grupo de palestinianos perto de uma central elétrica no campo de Nuseirat, matando dois deles e causando vários feridos.

A estas dez vítimas mortais somam-se as causadas durante uma madrugada de atentados também concentrados na capital da Faixa de Gaza, conforme informou a agência local.

“Três cidadãos foram mortos e outros ficaram feridos, incluindo crianças e mulheres, num ataque aéreo israelita que teve como alvo um edifício residencial perto da Torre Al Jawhara”, restos de um icónico edifício de escritórios, bombardeado em 2014, no centro da capital de Gaza.

Outras duas pessoas perderam a vida no ataque a uma casa em Al Shati, uma área onde um bombardeamento matou outros 24 habitantes de Gaza no sábado, num dos dias mais mortíferos para a Faixa nas últimas semanas, com pelo menos 101 mortos em toda a Palestina.

“No último dia, a Força Aérea Israelita atacou dezenas de alvos terroristas em toda a Faixa”, refere um comunicado do Exército israelita divulgado hoje.

O Exército garantiu continuar as suas operações no sul de Rafah, onde afirmou ter encontrado armas, túneis e infraestruturas terroristas subterrâneas, bem como ter eliminado uma célula terrorista.

Segundo a Wafa, os ataques das forças armadas concentraram-se no centro e no sul da cidade, na fronteira com o Egito, bem como no norte, onde uma casa foi bombardeada.

Desde o início da guerra, pelo menos 37.551 habitantes de Gaza foram mortos e outros 85.911 feridos, a maioria deles mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas.