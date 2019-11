Principais acontecimentos registados no dia 18 de novembro:

1783 - É criada a Lotaria Nacional, pela Misericórdia de Lisboa, concedendo 12% dos lucros aos Hospitais Reais dos Enfermos e dos Expostos.

1787 - Nasce Louis Daguerre, pioneiro da fotografia.

1820 - O capitão Nathaniel B. Palmer, da Marinha dos EUA, descobre a Antárctica.

1830 - O Congresso Nacional Belga decreta a independência.

1903 - Os EUA e o Panamá assinam um acordo que concede aos EUA o direito de construção do Canal do Panamá.

1928 - Estreia-se, em Nova Iorque, o primeiro filme animado sonoro “Steamboat Willie", com Mickey Mouse, de Walt Disney.

1929 - Manuel Gonçalves Cerejeira é designado Cardeal Patriarca de Lisboa.

1936 - A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconhecem o Governo espanhol do ditador Francisco Franco.

1962 – Morre, com 77 anos, o investigador dinamarquês Niels Bohr, Nobel da Física, precursor da Mecânica Quântica.

1976 - O Parlamento espanhol aprova a transição para a democracia, após 37 anos de ditadura.

1978 - Suicídio coletivo dos 9000 membros do Templo do Povo, em Jonestown, Guiana, à ordem do "reverendo" Jones, líder da seita.

1981 - O presidente norte-americano Ronald Reagan propõe que a NATO renuncie à instalação de novas armas nucleares, em troca do desmantelamento dos mísseis soviéticos S-20, SS-4 e SS-5.

1986 - O grupo francês de extrema-esquerda Ação Direta reivindica o assassínio do presidente da Renault, Georges Besse.

1987 - A Comissão de Inquérito ao escândalo Irão-Contra apresenta o relatório final que atribui ao presidente dos EUA Ronald Regan a "responsabilidade última" pelo processo.

- Um incêndio no metropolitano de Londres causa a morte de 30 pessoas e deixa 80 feridas.

1992 - O Parlamento Europeu considera que a Unita violou os acordos de Bicesse, responsabilizando-a pela crise em Angola.

1994 - O Parlamento finlandês aprova a adesão do país à União Europeia.

2004 - A equipa de comissários de Durão Barroso é eleita no Parlamento Europeu por 449 votos contra 149 e 82 abstenções.

2006 - O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admite pela primeira vez, em entrevista à estação televisiva Al-Jazeera, que a invasão do Iraque por tropas inglesas e norte-americanas foi um desastre.

2010 - Irlanda aceita "plano de contingência" para a banca